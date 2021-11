Upoznajte Rtaće iz Kićblona

Neformalna grupa srednjoškolaca, “Rtaći iz Kićblona”, okupljenih oko ideje da kulturu treba negovati, već neko vreme organizuje različite događaje za mlade u našem gradu. Ovog vikenda, povodom 4. rođendana AKC “Gnezdo” prirediće Animekviz, a u budućnosti planiraju još zanimljivih projekata

Ideju za ime svoje neformalne grupe dobili su iz domaće serije Otvorene vrata.

-To je interesantan naziv, potiče iz serije Otvorena vrata koju smo svi gledali kao mali, što zapravo na štarovačkom znači ortaci iz bloka-kaže Katarina Dragonjić članica ove družine.

Pored nje tu su i Miona Dimitrijević, učenica filološkog smera u Gimnaziji, liderka grupe, Marija Trifunović, Luka Kijačić i Boris Gligorijević, šesnaestogodišnjaci, učenici odeljenja za scensku i audiovizuelnu umetnost.

– Do sada smo pravili Animefest, Veče društvenih igara, humanitarno umetničko veče, a ovog vikenda organizujemo i Animekviz koji je naš prvi pravi projekat koji smo dobili tako što smo konkurisali preko sajta “Šta nam teško”-navodi ona.

Svoje aktivnosti do sada su održavali u AKC “Gnezdo”, a nadaju se da će njihov rad prepoznati i kulturne institucije u gradu.

– Planirali smo da svoje vidike proširimo i steknemo publicitet koji nam je i te kako potreban da bismo uspeli u svojoj nameri, a to je da širimo kulturu među mladima- kaže Luka Kijačić.

Ranije aktivnosti koje je ova grupa organizovala prošle su zapaženo.

-Animefest je bio najuspšeniji. Imali smo do 150 posetilaca, uzrasta od 15 do 18 godina, to nisu bili samo mladi Kruševljani, već su dolazili ljudi iz drugih gradova, Kraljeva, Petnice, Beograda. Svi su bili oduševljeni, a ja verujem da će u narednim godinama sve biti bolje.

Ideju da se bave japanskom kulturom dobili su zbog gledanja anime filmova.

-Volim anime, počela sam zbog Borisa da ih gledam, koji je član naše grupe, on me je “navukao”. Takođe, naše dve neformalne članice, Anastasija Karić i Đina Stojanović, su takođe gledale pre mene, pa sam ja i počela da pratim-objašnjava Katarina.

Iako većina “ortaka iz bloka” voli anime, Luka nije među njima, ali želi da podrži svoje drugare.

-Ja lično ne gledam anime, ali podržavam širenje japanske kulture i muzike. Većina mog društva to gleda i prati, u našoj školi je to veoma popularno, ja sam tu da ih podržim. Biću voditelj ovog kviza-ističe Luka.

Rtaći iz kićblona neće se samo baviti promovisanjem japanske kulture, već i srpskom kulturom.

-Hoćemo da podstičemo mlade da uče i o našoj i o tuđim kulturama i steknu što veće znanje. Promovisali bismo folklor, na našoj Instagram stranici rtaci.iz.kicblona imamo već objave koje se tiču istorije Kruševca, i koje su mladima bile zanimljive-uverava nas Katarina.

Svojim radom, daju primer mladima da i oni pokušaju da se udruže i budu kreativni.

-Oduvek smo čeznuli za radom i organizacijom. Mislim da se mladi ljudi ne bave time dovoljno-smatra Luka.

Njegova drugarica Katarina, smatra da nije lako organizovati događaje u Kruševcu kad si mlad i da se za to treba dobro informisati.

-Naš posao je komplikovan, mnogi mladi imaju ideju ali ne razmišljaju o samoj realizaciji projekta, zbog čega se u to i ne upliću, ali uvek kad mi organizujemo nešto oni nas podrže i kažu kako to oni ne bi mogli. A ja baš mislim da bi mogli, ali da nisu svesni toga. Nije to samo neizanteresovanost mladih, već se dovoljno ne priča o nekim stvarima. Mi na primer idemo u Gimnaziju, smer za audio vizuelne umetnosti i tu smo svašta naučili, a mnogi nisu ni čuli da taj smer postoji-navodi ona.

Rtaće iz kićblona čini petoro članova, a trenutno nove neće primati iako veruju da će se u budućnosti otvoriti mogućnost za to.

M.S.