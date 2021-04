“Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji” u Kruševačkom pozorištu 

Pretpremijera predstave „Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji” izvedena je sinoć pred kruševačkom publikom. Reč je o komadu koju su, prema tekstu Bore Ćosića, u korpodukciji uradili Kruševačko i Narodno pozorište iz Prištine. U ovoj predstavi kroz dečiju perspektivu pratimo šta se događa sa jednom porodicom u apsurdu i besmislu rata

Uloga glavnog junaka porodične epopeje, Bore Ćosića, pripala je Jeleni Orlović, mladoj glumici Narodnog pozorišta u Prištini sa privremenim sedištem u Gračanci.

– Drago mi je da sam dobila priliku da tumačim lik Bore Ćosića kroz devojčicu. Sa Kruševačkim pozorištem sam sarađivala i ranije, kada smo radili predstavu “Valjevska bolnica”. Radili smo intenzivno, osećala sam i disala sa ovim ljudima, kao da radimo čitav život zajedno, stvarno su nam se energije poklopile. Srećna sam što radim rame uz rame sa ovim ansamblom, i dalje sam puna utisaka i verujem da će se naša energija preneti i na publiku- kaže ona za KruševacGrad.

“Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji” adaptacija je istoimenog romana Bore Ćosića, nagrađenog Ninovom nagradom. Režiju potpisuje Ivan Vuković, tekst je dramatizovala Jelena Mijović, scenografiju osmislila Marija Kalabić, kostime Ivana Mladenović, a muziku Irena Popović i Nikola Dragović. Igraju Bojan Veljović, Nikola Rakić, Biljana Nikolić, Marija Gašić, Nebojša Vranić, Jelena Orlović, Aleksandra Cucić i Milena Jakšić.

U ovom komadu pratimo kako se jedna porodica snalazi i prilagođava novoj idelologiji i novim vredostima, često upadajući u komične i apsurdne situacije. Ovaj komad, iako napisan pre 60 godina, aktuelan je i danas, jer i danas živimo “neku novu normalnost” kojoj se treba prilagoditi.

– Kruševljani treba da pogledaju ovu predstavu zato što je drugačija. U pitanju je tematika koja se lako obnavlja u mislima naših roditelja, baka i deka, to je lakmus papir jednog vremena koje nije bilo lako, iako mi mislimo da nam je danas najteže. U pitanju su događaji iz bliske istorije, predstava je za brzomisleće zato što je fragmentarna, dramaturgija je brza, scene su kratke i brzo se ide iz jedne u drugu- objašnjava Bojan Veljović, glumac.

Ovu predstavu glumci su spremali dva meseca pod strogim epidemiloškim merama, kojima su se sasvim prilagodili.

– Jako je teško raditi pod maskama, ne samo glumicima, već svima, to zahteva veliku koncentraciju – ističe glumica Jelena Orlović.

Njen kolega iz predstave, Veljović kaže da to što je sve podređeno koroni jeste prepreka, ali i dobra podloga za rad i da je to što su druge obaveze otkazane ostavilo dovoljno vremena da se spremi kvalitetna predstava.

– Taj mir koji postoji u ovom strahu koji imamo od korone je nažalost koristan za ovakve stvari kao što je predstava. Zna se da su najveći književnici pisali dela u najtežim periodima svog života, kasnije čitana kao romansirana da imate utisak da je pisao iz ležaljke, a nije. Kako bismo mogli da uvežbavamo, mi smo se vakcinisali i testirali, nismo se previše plašili, pošto smo u ovim uslovima već igrali tri predstave, ali najteže je to što je korona zaustavila publiku, a bez nje ne postojimo. Mi smo u jednom trenutku, na generalnoj probi, shvatili da smo baš ništa bez publike. Najveći utisak tog rada je kad znam da nas čeka trećina sale i to mi je porazno – objašnjava on.

Ljubitelji pozorišta mogu uživati u premijeri ove predstave koja je zakazana za utorak (6.april) i sredu (7.april) u 19h.

– Premijera je podeljena na dva dana jer nam je ograničen broj mesta, pošto je na raspolaganju samo trećina sale zbog epidemioloških mera. Svaki drugi red je prazan kao i svako drugo sedište, osim ako je bračni par u pitanju. Cena karte za premijeru je 500 dinara. Takođe, predstava će se premijerno izvesti 26. aprila u Gračanici, a u planu je i Zubin potok – kaže PR Kruševačkog pozorišta Svetlana Đurđević.

M.S.

“Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji” u Kruševačkom pozorištu

