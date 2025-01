Uhvaćen rasinski Pink Panter

E.T. se sumnjiči da je, od 19. decembra prošle do 7. januara ove godine, provalio u 13 stambenih objekata na području Kruševca, Aleksandrovca, Trstenika, Varvarina, Ćićevca i Vrnjačke Banje

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su E. T. (52) iz Podgorice, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio 13 krivičnih dela teške krađe

Takođe, policija će nadležnom tužilaštvu podneti krivičnu prijavu protiv njegove četrdesetdevetogodišnje emotivne partnerke, osumnjičene za teške krađe u saizvršilaštvu.

E.T. se sumnjiči da je, od 19. decembra prošle do 7. januara ove godine, provalio u 12 stambenih objekata na području Kruševca, Aleksandrovca, Trstenika, Varvarina i Ćićevca i u jedan na teritoriji Vrnjačke Banje iz kojih je ukrao zlatan nakit i novac, dok ga je žena, kako se sumnja, u nekoliko slučajeva, vozila do mesta izvršenja krivičnih dela.

Policija je pretresom stana koji koristi E. T. pronašla deo novca, a nađen je i automobil kojim se E. T., kako se sumnja, prevozio do stambenih objekata u koje je provaljivao.

E.T. je, po nalogu osnovnog javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu, dok će protiv žene biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.