Pripadnici kruševačke policije uhapsili su S. M. (60) iz okoline Kruševca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo

Sumnja se, kako je navedeno u policijskom saopštenju, da je on sinoć oštrim predmetom naneo povrede po vratu vanbračnoj partnerki (60), u njenom porodičnom stanu u Kruševcu.

Od zadobijenih povreda žena je preminula na Odeljenju intenzivne nege kruševačke Opšte bolnice.

Po nalogu višeg javnog tužioca, S. M. je odredjeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu u Kruševcu.

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo partnerke

