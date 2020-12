Kruševačka policija je saopštila da je uhapsila D.I. (45) iz okoline Kruševca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo

– On se sumnjiči da je svom ocu, starom 71 godinu, naneo povrede sekirom u predelu glave, od kojih je on preminuo na licu mesta u dvorištu porodične kuće -saopšteno je iz policije.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Kruševcu.

J.B.

Uhapšen muškarac osumnjičen da je sekirom ubio oca

