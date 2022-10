Udruženje: Istraga Tužilaštva potvrdila prvi rešeni slučaj u aferi ukradenih beba

Predstavnici Udruženja za istinu i pravdu o bebama saopštili su danas da je Osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu, na osnovu urađene DNK analize, potvrdilo prvi rešeni slučaj u aferi ukradenih beba, koje je Udruženje rasvetlilo još prošle godine. Reč je o Mlađanu Radivojeviću iz Aleksinca, koji se sa biološkom majkom, Milicom Milojević tada upoznao, posle 40 godina.

– Zadovoljan sam, država je priznala. Osećaj je lep, prvo ću javiti majci i sestri – kazao je Mlađan Radivojević za KruševacGrad nakon što je Udruženje u kruševačkom Osnovnom javnom tužilaštvu izvršilo uvid u spise predmeta.

Predsednik Udruženja za istinu i pravdu o bebama, Radiša Pavlović, smatra ovaj trenutak uspehom, mada ne razume zbog čega je Tužilaštvo čekalo skoro godinu dana i zbog čega nije uvažen rezultat DNK analize koji je još prošle godine urađen.

– Sada smo po prvi put dobili dokaz da je država zvanično priznala da je Milica Milojević rodila Mlađana, odnosno da je on otet od svoje biološke majke. Mi smo sve analize do sada radili po našem zahtevu, a Tužilaštvo je moglo da napravi uvid, prihvati i izbegne bespotrebne troškove. Prošlo je 11 meseci od rešenog slučaja do naredbe Tužilaštva. Šta je tužilaštvo čekalo 11 meseci da da nalog da bi se potvrdilo da je Mlađa prvo dokazano oteto dete?

Dodaje da nije jasno ni to što spisi predmeta o ovom slučaju iz Niša i Aleksinca nisu združeni sa onima iz Kruševca.

-Tužilac Jovanović je bio korektan, analizirali smo dosadašnji rad u Kruševcu, a dobili smo saznanje da predmeti iz Niša i Aleksinca nisu predati ovde, gde je predmet primarno izrađen – kaže Pavlović.

Ipak, u Udruženju se nadaju da će pravda bar malo biti zadovoljena, jer postoje živi akteri koji snose odgovornost.

-Poteškoća je što su mnogi akteri na njegovom predmetu umrli, ali ipak, mi moramo da utvrdimo imena zločinaca koji su ovo počinili. Imamo svedočenja ljudi iz Aleksinca, kompletno Mlađanovo usvajanje je falsifikovano preko izmišljenog imena majke pa na dalje. Postoje živi akteri koji sada imaju krivičnu odgovornost, što nam daje dodatnu nadu – poručio je Pavlović.

Podsećamo, ovom Udruženju se ranije obratila Milica Milojević, koja je tvrdila da je 3. marta 1981. u kruševačkoj Bolnici rodila zdravo muško dete, te da su joj posle nekoliko dana rekli da ide kući jer joj je dete mrtvo. Pošto nije imala nikakvih dokumenata, prošle godine je izvršena DNK analiza koja je potvrdila da je Mlađan njen sin.

M.S.