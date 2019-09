U većini kruševačkih škola skraćeni časovi, prosvetari traže pregovore

U Rasinskom okrugu tridesetak škola danas drži skraćene časove u okviru štrajka upozorenja, na koji je pozvala Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, podaci su kruševačke Unije

Unija, kako je navedeno u Odluci o štrajku, traži hitan nastavak pregovora i stupanje na snagu pravednih platnih razreda koji će popraviti položaj zaposlenih u obrazovanju.

Član Izvršnog odbora kruševačke Unije Branimir Šoškić je na konferenciji za novinare, koju je sa još nekoliko predstavnika Unije održao ispred Školske uprave Kruševac, rekao da je regulisanje statusa prosvetnih radnika razlog zbog koga je Unija, kao i prethodnih godina, na početku školske godine ponovo u štrajku.

– Vlada je mnogo toga sa nama dogovorila, potpisala, obećala, sve to i dalje nije realizovano, a sada saznajemo i da su platne razrede odložili za jul naredne godine. Prosvetni radnici su mnogo toga istrpeli da bi uopšte došli do dogovora sa Vladom i želimo da javnost razume da nisu prosvetari ti koji nisu uradili svoj deo posla, već da vlast, odnosno Vlada i Ministarstvo nisu ispunili obećano. Nadamo se da će Ministarstvo sada, pošto mesecima nije pozivalo predstavnike Unije i sindikata na pregovore, promeniti malo pristup i da će zaista početi socijalni dijalog koji bi doprineo da čitavo društvo bolje funkcioniše – kazao je on.

Govoreći o procesu preuzimanja prosvetnih radnika koji su tehnološki višak, odnosno koji su ostali bez dela ili bez cele norme, predstavnici kruševačke Unije su naveli da je u Rasinskom okrugu na listi tehnoloških viškova 168 lica od kojih je njih 30 u potpunosti ostalo bez norme.

– Svi oni mogu da budu angažovani u školama koje imaju slobodna radna mesta, odnosno oni imaju prioritet pri preuzimanju. U Rasinskom okrugu ima 745 slobodnih radnih mesta. Na listi sa nepotpunom normom imamo 152 radnika, koji popunjavaju normu nakon onih sa liste tehnoloških viškova – objasnio je član Izvršnog odbora kruševačkog USPRS-a Predrag Gašić, koji je i član radne podrgupe u kruševačkoj Školskoj upravi.

Predstavnici Unije su napomenuli da je dobra saradnja koju u rasporedjivanju tehnoloških viškova imaju sa ovdašnjom Školskom upravom dovela do toga da Kruševac ima najbolje rezultate u Srbiji.

J.B.

U većini kruševačkih škola skraćeni časovi, prosvetari traže pregovore

