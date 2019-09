FK Trajal poražen u Pirotu

FK Trajal u 6. kolu Prve lige izgubio bodove u Pirotu, gde je Radnički slavio sa 2:1

U Pirotu su „gumari“ poveli neočekivano rano, već u trećem minutu utakmice, kada je Stepanović iz šesnaesterca lako savladao golmana domaćih Šuljagića. Ispostaviće se da je to i jedini gol koji su postigli na ovom meču, što nije bilo dovoqno za bodove.

Izjednačenje je usledilo već u 11. minutu, kada je Mančić u brzoj akciji poslužio Pobulića za 1:1. Posle nešto više od pola sata igre, preko istih igrača Radnički dolazi i do rezultatskog preokreta – Mančić je lepo centrirao sa leve strane, a Pobulić precizno šutirao u mrežu Stojanovića.

Nastojali su u nastavku utakmice fudbaleri Trajala da dođu do izjednačujućeg gola, ali se odbrana Radničkog povukla oko svog šesnaesterca i do kraja odolela napadima gostiju, tako da su mreže do kraja utakmice mirovale.

Vodeći Kabel je u šestom kolu na svom terenu osvojio samo bod protiv Žarkova, što je iskoristio Metalac i pobedom u Kragujevcu protiv Radničkog preuzeo vodeću poziciju. Iznenađuje rezultatima i Dinamo, koji je kućna svom terenu osvojio samo bod protiv Zlatibora.

