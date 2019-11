U Trsteniku predstavljeni rezultati nemačko – srpske razvojne saradnje

Izvođenjem pozorišne predstave “Punoletstvo” i izložbom pod nazivom “Dela znače” u Narodnom univerzitetu Trstenik svečano je obeleženo 19 godina nemačko – srpske razvojne saradnje, u okviru koje je Nemačka podržala Srbiju sa skoro 2 milijarde evra

Od 2000. godine kroz različite programe u saradnji sa Vladom Republike Srbije, lokalnim ins titucijama, nemačkom organizacijom GIZ, nemačkom razvojnom bankom KfW i brojnim partnerima, podržane su reforme i promene koje su usmerene na održiv ekonomski razvoj, životnu sredinu i unapređenje demokratskog građanskog društva i državne administracije, saopšteno je na svečanosti u Trsteniku.

– Nemačka podržava Srbiju na njenom putu ka EU još od 2000.godine, i u razvoj Srbije je uložila do sada skoro 2 milijarde evra, a sve sa ciljem poboljšanja blagostanja i standarda, kako u Srbiji, tako i u celom regionu. Trstenik je, naravno, deo te saradnje. Ovde smo do sada imali nekoliko projekata, koji su veoma impresivni – izjavila je Leoni Reimers, šefica odeljenja za razvojnu saradnju Ambasade Nemačke u Srbiji.

Brojni gosti su na proslavi, organizovanoj u partnerstvu sa opštinom Trstenik, uživali u predstavi Reflektor teatra, koju potpisuje dramaturškinja Milena Minja Bogavac, a koja na interesantan i kreativan način predstavila ključne oblasti u razvojnoj saradnji Nemačke i Srbije.

U okviru izložbe pod nazivom “Dela znače” prikazani su postojeći projekti koji se sprovode u Srbiji u više različitih oblasti, od podrške reformi javne uprave, edukacije i inkluzije manjinskih grupa, do energetske efikasnost i upravljanja otpadom te i drugih značajnih oblasti.

– Obeležavanje devetnaestogodišnje saradnje Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke i u našem gradu predstavlja veliku čast za Opštinu Trstenik. Zadovoljstvo je bilo učestvovati u predstavljanju, pre svega omladini, svega na čemu se u poslednjih devetnaest godina radi – rekao istakao je predsednik opštine Trstenik Aleksandar Ćirić.

Među brojnim projektima u okviru nemačko – srpske razvojne saradnje, značajno je pomenuti to da je nakon rekonstrukcije starog, Trstenik dobio potpuno novi viseći most u koji je KfW uložio 130.000 evra. Takođe, realizovana je i bazična obuka u okviru GIZ projekta “Profesionalna orijentacija na prelazu u srednju školu”, i to u četiri škole sa opštine Trstenik.

Osim u Trsteniku, do sada su rezultati nemačko – srpske razvojne saradnje predstavljeni u Beogradu, Subotici i Zaječaru, a do kraja godine planirana je poseta Vranju.

