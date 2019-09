Tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji grada Kruševca otpočeo je juće i trajaće do ponedeljka. Kako navode u “RACOM 92”, preduzeću zaduženo za suzbijanje larvi komaraca, ovo je treći po redu i ujedno poslednji tretman larvi komaraca u ovoj sezoni

Na terenu je nekoliko ekipa, a tretmanom koji će se do ponedeljka obavljati svakog dana u periodu od 9 do 18 sati, biće obuhvaćene sve vodene površine koje predstavljaju potencijalno žarište za rast i razvoj larvi komaraca. Tretman se vrši na pedesetak lokacija i uglavnom se tretiraju bare, kojih je sedam do osam na svakoj od planiranih lokacija.

Pored larvicidnog, od početka ove sezone tri puta je vršen i tretman suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje, u užem gradskom jezgu i ruralnim naseljenim mestima.

U toku treći larvicidni tretman komaraca u ovoj godini

