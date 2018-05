U Prvoj tehničkoj školi Republičko takmičenje u programiranju robota

Jedanest srednjoškolskih ekipa iz osam gradova nastupa na Petom republičkom takmičenju u programiranju robota. Kruševačka Prva tehnička škola je domaćin tog dvodnevnog takmičenja u okviru koga ekipe rade po tri zadatka

– Zadaci su takvi da mogu sutradan da se primene na idustrijskim robotima u pravoj industriji. Prvi zadatak je iscrtavanje zadatog oblika, koji je ovaj put prilično komplikovan, a robot to treba da obavi što preciznije. To se sutra u industriji može primeniti u nekom tačkastom zavarivanju. Drugi zadatak je lavirint. Oni treba da uz pomoć senzora prodju odredjene prepreke i istovremeno izbroje određene crvene linije. Treći zadatak, koji rade u subotu, podrazumeva da robot autonomno, samostalno podiže kockice, stavlja ih na određenu poziciju, a mora da otvori i magacin i sve to u roku od šest minuta – objasnila je profesorka mašinske grupe predmeta u toj školi, Zorica Filipović.

Potvrdila je da ovo što đaci rade na takmičenju zaista jeste budućnost.

– Deca ovde mogu da se isprobaju i kao budući inžinjeri i kao budući programeri. Oni ovde samostalno prave konstrukcije, nemaju model po kome to čine, samostalno osmišljavaju koja će konstrukcija biti za lavirint, koja za skupljanje kockica. I programiranje je na njima, sami odlučuju šta će iz programskih jezika koristiti – napomenula je ona.

Đaci te škole su više puta nastupali na ovom takmičenju, osvajali su prva i druga mesta u Republici. Jedan od ovogodišnjih učesnika, Nikola Rajković je prošle godine sa Lukom Vilimonovićem bio drugi u Srbiji. Sa Nikolom je sada u ekipi Aleksandar Bojović. Obojica su djaci smera mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje.

Takmičare i njihove mentore je u ime domaćina dočekao direktor Prve tehničke škole, Bratislav Pešić, kazavši da je čast biti domaćin ovakvog takmičenja te da se nada da će ovdašnji djaci nastaviti da postižu rezultate na nivou prethodnih godina.

