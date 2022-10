U humanitarnoj akciji prikupljeno više od tone hrane  

U oktobarskoj humanitarnoj akciji koju za potrebe Narodne kuhinje već tradicionalno organizuju kruševačko Kolo srpskih sestara, Banka hrane i Crveni krst, prikupljeno je blizu 1.200 kilograma namirnica.

Akcija koja je kao i do sada organizovana u Maksiju, osmišljena je tako da građani koji dođu u nabavku deo namirnica doniraju. Kao i u prethodnim akcijama, Kruševljani su pokazali humanost.

–Ovo je najuspešnija akcija do sada, prikupljeno je blizu 1.200 kilograma trajnijih namirnica, a do sada je to bilo između 700 i 850 kilograma. Ponosni smo na svoje sugrađane, jer su još jednom pokazali da znaju da njihovo malo nekome mnogo znači- kazala je predsednica kruševačkog Kola srpskih sestara Snežana Stajković

Pirinač, pašteta, brašno, šećer, so, ulje, keks i ostale trajnije namirnice koje su prikupljene u ovoj akciji namenjene su za pripremu obroka socijalno ugroženim sugrađanima, korisnicima ovdašnje Narodne kuhinje, kojih je trenutno oko 650.

Pored akcije koja se već tradicionalno organizuje u oktobru, u četvrtom mesecu u godini, Kolo srpskih sestara u saradnji sa Crvenim krstom i Bankom hrane, organizuje i akciju prikupljanja namirnica za manastir Svete Petke kod Paraćina, za 88 štićenica o kojima brinu monahinje iz te svetinje.

D.P.