TRY ALL SPORT za kik boks klubove

Trayal Korporacija nastavila je razvoj svog projekta TRY ALL SPORT kroz koji podržava kruševački sport I pomaže klubovima da ostvare bolje rezultate, obezbede omladini bolje uslove i motivaciju za treniranje

Nakon košarkaških, odbojkaških, bokserskih i klubova ritmičke gimnastike potpisani su sponzorski ugovori sa dva kik boks kluba – Puls i Car Lazar

– Trayal Korporacija i TRY ALL SPORT imaju mogućnost da pomognu kruševačkim sportistima koji nemaju uslova za treniranje, odnosno adekvatan prostor, a to je nešto što sigurno može da se prevaziđe dobrom organizacijom. Očekujem da će nakon pauze, od početka nove školske godine njihovi rezultati biti još bolji nego do sada i da će im naša pomoć biti značajna. U našem gradu od 123 hiljade stanovnika 10 hiljada mlađih od 18 godina bavi se sportom i jako je važno to podržati kako bi se nastavilo omasovljavanje jer time osnažavamo njih, sebe, grad Kruševac i celu Srbiju – istakao je Miloš Nenezić, generalni direktor Trayal Korporacije.

Usled potpisivanja ugovora treneri kik boks klubova i mladi sportisti zahvalili su se Trayal Korporaciji i obećali da će se dodatno truditi da opravdaju ovo poverenje što će rezultirati još jednim ugovorom od naredne godine.

– Želim iskreno da se zahvalim Trayal Korporaciji, generalnom direktoru Milošu Neneziću i njegovom timu koji je uspeo da nam pomogne kako bi naši mladi koji su veoma talentovani i uspešni nastavili gde su stali i budu još bolji – rekao je Nenad Dragonjić, trener kik boks kluba “Puls”.

Prema rečima Marka Geruna, trenera kik boks kluba “Car Lazar” koji je uručio zahvalnicu i majicu kluba generalnom direktoru Trayal Korporacije, budućnost i napredak kruševačkih klubova zavisi od ove donacije.

Svečanom potpisivanju ugovora prisustvovao je I predsednik Odbora direktora Trayal Korporacije Ivan Đoković koji je projrkat Tray All Sports podržao rečima:

– Svi ovi mladi ljudi svojim uspesima potvrđuju da su nastavili na svoj način borbu i tradiciju našeg Lazara Hrebeljanovića. Čestitam Milošu Neneziću na ovoj divnoj ideji koja je primer našoj zemlji i privredi kako da postane jača I bolja.

J.S.