Od 11. do 17. avgusta biće održana manifestacija Trstenik na Moravi 2025. Svečano otvaranje manifestacije je 11. avgusta u 21 sat na platou ispred Opštine Trstenik. Iste večeri biće dodeljena nagrada „Najmoravac“

Od 11. do 17. avgusta posetioci će biti u prilici da vide izložbu fotografija „Trstenik na Moravi 2005 – 2024“.

Teniski turnir biće održan od 11. do 16. avgusta od 8 do 13 časova i od 16 do 20 sati.

U ponedeljak, 11. avgusta, na platou ispred opštine u 18 i 45 biće održana prezentacija Karate – kluba „Prva Petoletka“, a u 20 časova će se održati dečija likovna radionica „Moravske vile i moravski cvetovi“ koju će voditi Radmila Nedeljković.

Na letnjoj pozornici (dvorište stare trsteničke škole – ulaz kod JKSP Komstan) će 12. avgusta u 19 sati biti odigrana dečija predstava „Pipi i Pan u potrazi za Crvenkapom“.

Svečano otvaranje manifestacije je 12. avgusta u 21 čas na platou ispred opštine. Iste večeri biće dodeljena nagrada „Najmoravac“, a koncert će održati „Tropiko bend“.

13. avgusta u 21 sat na platou ispred opštine koncert će održati muzička grupa „357“ i Ortodox Celts.

Na gradskoj plaži će od 13. do 17. avgusta biti organizovana likovna kolonija, a na gradskom bazenu će 14. avgusta u 19 sati biti održana sportska nadmetanja na bazenu. Grupa „Kruševac geto“ održaće na trsteničkim bazenima muzički i stendap nastup.

Od 14. do 17. avgusta na gradskoj plaži od 18 do 20 časova biće održane promotivne vožnje čamcima Moravom.

15. avgusta u 19 sati biće održana trka beba, a u 20 časova nas očekuje karaoke karaoke takmičenje.

Na gradskoj plaži će 16. avgusta od 8 do 13 časova biti organizovano takmičenje u kuvanju riblje čorbe Čorbijada. U 14 časova biće održana trka čamaca sa motkom, a u 15 sati sledi plivački maraton.

Takmičenje pionira u pecanju biće održano 17. avgusta na gradskoj plaži od 8 do 10 sati. Istog dana u 21 čas je dodela zahvalnica i diploma. Na zatvaranju manifestacije koncert će održati električni kvintet „Dinamika“.

Pokrovitelj manifestacije je Opština Trstenik, a organizator Turistička organizacija opštine Trstenik.

