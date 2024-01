Trstenik deli dečija auto-sedišta

Opština Trstenik poziva roditelje dece rođene u periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine da prisustvuju edukaciji o pravilnoj upotrebi dečijih auto-sedišta.

Predavanje će biti organizovano 12. januara 2024. godine u 12 časova u bioskopskoj sali Doma kulture u Trsteniku, nakon čega će roditeljima biti dodeljena homologovana dečija auto-sedišta nosivosti od 9 do 36 kilograma.

Uslov za dodelu auto-sedišta jeste da oba roditelja imaju prebivalište na teritoriji opštine Trstenik i da je dete rođeno 2023. godine.

Zainteresovani roditelji se mogu prijaviti do 11. januara, a same prijave se podnose Savetu za bezbednost saobraćaja opštine Trstenik, u uslužnom centru Opštinske uprave Trstenik, radnim danima od 7 do 15 časova.

Za više informacija o dodeli besplatnih auto-sedišta, roditelji mogu kontaktirati predsednika Saveta za bezbednost saobraćaja, Dragana Raškovića na broj 062372595.

Foto: freepik.com

N. L.