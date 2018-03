Tribina o prevenciji karcinoma dojke i grlića materice

Kruševački Dom zdravlja i Društvo za borbu protiv šećerne bolesti danas su u Domu sindikata organizovali tribinu o prevenciji karcinoma dojke i karcinoma grlića materice. Sa ovakvim vidom edukacija žena iz ciljne populacije Dom zdravlja otpočeo je prošle godine, a kako su u međuvremenu primećeni pozitivni pomaci kada je u pitanju odziv žena na skrinig, plan je da se u narednom periodu predavanja intenziviraju

Tribina pod nazivom „Živeti zdravo-prevencija karcinoma dojke i grlića materice“ organizovana je za 50-tak članica Društva za borbu protiv šećerne bolesti koje inače pripadaju ciljnoj grupi kada je u pitanju skrining raka dojke i raka grlića materice.

– Veoma je važno što se veliki broj sugrađanki odazvao pozivu da dođe na ovu tribinu, jer nama i jeste cilj da se poveća svest žena o značaju preventivnih pregleda. Ono što uvek naglašavamo je da preventivni pregledi ne mogu da spreče pojavu bolesti, ali svakako mogu omogućiti njeno rano otkrivanje što, uz velike šanse za izlečenje, omogućava i primenu poštednih hirurških intervencija, smananjenje invalidnosti, brži oporavak i bolji kvalitet života– rekla je doktorka Rada Joksimović Zmejkoski, načelnica Radiloške službe Doma zdravlja, koordinatorka skrininga karcinoma dojke u toj zdravstvenoj ustanovi i supervizor skrinig programa za rano otkrivanje karcinoma dojke za Rasinski okrug.

Doktorka Joksimović Zmejkoski istakla je i to da je na samom početku sprovođenja skriniga odziv bio loš, te da je upravo iz tog razloga ovdašnji Dom zdravlja i otpočeo sa dodatnom edukacijom žena . Prve tribine na temu skrininga organizovane su u seoskim i gradskim mesnim zajednicama, a kako je kod naših sugrađanki interesovanje za ovakav vid edukacije bilo veliko, predavanja su proširena i na ovdašnja preduzeća. Sve zajedno, rezultiralo je time da se broj žena koje se odazivaju na skrining povećao za oko 1.000, na godišnjem novou.

– Kako bismo dodatno animirali naše sugrađanke da dođu na preventivni pregled, rešili smo da im krenemo u susret tako što ćemo organizovati predavanja gde će, pored važnih informacija kada je u pitanju karcinom dojke i karcinom grliča materice, one dobiti priliku i da pitaju sve što ih interesuje. Ono što je primećeno tokom organizovanja ovakvih tribina je da ne postoji dovoljno razvijena svest o značaju preventive, da je prisutan i strah od bolesti ali i neznanje- kaže doktorka Joksimović Zmejkoski.

Prema njenim rečima, velike zablude postoje i kada je u pitanju mamografija, gde je ne mali broj žena mišljenja da je reč o nebezbednoj dozi zračenja.

– To pitanje nam često postavljaju, a ono što im uvek kažem je da je mamogarfija zlatni standard kada je u pitanju rano otkrivanje karcinoma dojke, da je potpuno bezbedna za pacijente, te da do sada u literaturi nema nikakvih podataka da je mamogarfsko snimanje dovelo do karcinoma dojke– kaže ona, naglašavajući da je nemrljivo veći benefit mamogarfskog snimanja od onoga što će ta doza zdračenja da izazove kod pacijentkinje.

Uz poziv svim sugrađankama da se odazovu na skrining, doktorka Joskimović Zmejkoski naglasila je na kraju i to da bi i žene koje nisu u ciljnoj grupi kada je skrining u pitanju , trebalo redovno da obavljaju samopregled dojki, te da bi obavezno trebalo da se jave lekaru ukoliko primete bilo kakve promene.

Predsednica Društva za šećernu bolest, Latinka Milojević, kazala je da to Društvo već 13 godina redovno organizuje predavanja i tribine vezano za šećernu bolest, da se po prvi put ciljano za članice ovog društva organizuje predavanje o karcinomu dojke i karcinomu grlića materice, te da se nada da će se nastaviti sa ovakvim vidom edukacije žena koje boluju od dijabetesa a pripadaju ciljnoj populaciji kada su u pitanju ove maligne bolseti.

Pored doktorke Josimović Zmejkoski koja je govorila o skriningu raka dojke, predavanje o karcinomu grlića materice, te značaju preventive kada je ova bolest u pitanju, održala je doktorka Biljana Tutulić iz Službe za azštitu žena i trudnica. Učesnicama tribine podeljen je edukativni materijal, a obavljeno je i besplatno merenje krvnog pritiska i šećera u krvi.

Tribina o prevenciji karcinoma dojke i grlića materice

