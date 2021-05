U 30. kolu Prve lige Srbije, direktni rivali u borbi za opstanak Radnički i Trajal igrali u Pirotu nerešeno, 1:1

Četiri kola pre kraj prvenstva, Trajal je skliznuo za još jednu poziciju na tabeli Prve lige i sada je 14. sa 34 boda. To je epilog utakmice odigrane u Pirotu, na kojoj je podelio bodove sa Radničkim, u utakmici završenoj rezultatom 1:1.

Još jednom su „gumari“ do jedinog gola na utakmici došli iz penala, koji je u 56. minutu realizovao Predrag Pavlović za vođstvo od 1:0. I ono je potrajalo sve do 82. minuta utakmice, kada je Nemanja Milošević doneo domaćem timu izjednačenje, postavivši konačan reultat utakmice.

Do kraja prvenstva Trajal dočekuje Kabel iz Novog Sada i OFK Žarkovo, a gostuje Radničkom u Kragujevcu i Borcu u Čačku. Ekipe su, osim Borca, iz vrha ili prvog dela tabele, tako da pred „gumarima“ neće biti lak zadatak da serijom osvojenih bodova sačuvaju prvoligaški status.

PLS, 30. kolo

Radnički Pirot – Trajal 1:1

Dinamo Vranje – Borac 1926 0:1

Grafičar – Jagodina 2:0

IMT – Budućnost 5:2

Kabel – Kolubara 0:1

Radnički 1923 – Loznica 1:0

Sloga – Dubočica 2:2

Radnički SM – Železničar Pančevo 2:0

Žarkovo – Zemun 0:1

S.M.

Trajalu bod u Pirotu

