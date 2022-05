Trajal osvojio Kup Fudbalskog saveza Rasinskog okruga

U finalu, „gumari“ su savladali Jedinstvo 1936 sa 2:0, golovima u prvih osam minuta utakmice

Posle prvenstva Srpske lige grupa Zapad, fudbaleri Trajala osvojili su i Kup Fudbalskog saveza Rasinskog okruga. Protiv ekipe Jedinstva 1936, člana Zone Zapad (trenutno drugoplasiranog na tabeli), opravdali su ulogu favorita i na Gradskom stadionu trijumfovali sa 2:0.

Zanimljivo je da je čitav posao odrađen praktično za prvih sedam minuta utakmice. Toliko je, naime, „gumarim“ trebalo da dođu do dva gola prednosti koju su do kraja meča rutinski pretvorili u pobedu. Do vođstva su došli u petom minutu golom Pavlovića iz jedanaesterca. Najstrožoj kazni prethodio je prekršaj napravljen nad Golubovićem u šesnaestercu protivnika. Samo tri minuta nakon toga, čuvar mreže Jedinstva napravio je veliku grešku, koju koristi Golubović koji je idealno poslužio Jovića za novi gol i udvostručenu prednost Trajala.

U nastavku su se fudbaleri Jedinstva konsolidovali i pružili korektnu partiju, ali se na tome i završilo jer su do kraja utakmice mreže ostale mirne.

Pobedničkoj ekipi je, na ceremoniji nakon utakmice, predsednik Fudbalskog saveza Rasinskog okruga Vladan Gašić uručio pehar i ček na 100.000 dinara, dok je ekipi Jedinstva 1936 pripao ček na 30.000 dinara. Prijatno fudbalsko veče na Gradskom stadionu završeno je, kako i dolikuje kraju takmičenja, vatrometom.

S.M.

Foto: FK Trayal