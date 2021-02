Tragom objava na društvenim mrežama: Nema masovnog krivolova na jezeru Ćelije

Informacija koja se nedavno pojavila na društvenim mrežama, a tiče se krivolova na jezeru Ćelije na kome su navodno postavljene mreže za izlovljavanje ribe dugačke i do 500 metara – nije tačna, tvrde u firmi Rasina plus d.o.o. koja je već više od 10 godina zadužena za rad ribočuvarske službe na jezeru

– Ribočuvarska služba je 24 sata prisutna na jezeru, ako bi kojim slučajem takve mreže bile postavljene ribočuvari bi ih čengelama našli i odmah izvadili iz jezera. Mreže koje krivolovci najčešće koriste uglavnom su dugačke od 20 do 50 metara ali i njih ribočuvari vrlo lako otkriju i izvade iz jezera – kaže za KruševacGrad Bojan Sremčević, direktor firme Rasina plus d.o.o.

Sremčević napominje da je u prethodnom periodu, uz saglasnost Vodovoda, rađen selektivni izlov kako bi se iz jezera odstranio tolstolobik koji ima štetan uticaj na kvalitet vode.

– To je bilo naloženo programom i u tom periodu su bile postavljene mreže ali isključivo u tu svrhu jer je tolstolobik svojim izmetom kvario kvalitet vode u jezeru – dodaje on.

Ribarsko područje Rasina, koje je jedno od većih u Srbiji, trenutno obilazi 12 ribočuvara od kojih je na jezeru Ćelije u svakom trenutku njih 8, dok 4 ribočuvara obilaze Zapadnu Moravu, Rasinu i Bare. Riblji fond jezera je bogat i obuhvata 12 vrsta riba među kojima su i kapitalni primerci šarana, smuđa i soma.

– Svake tri godine Biološki fakultet iz Beograda radi monitoring riba, on je poslednji put rađen 2019. godine kada je utvrđeno da je u jezeru čak i više riba nego što treba, tako da u jezeru nemamo ni poribljavanje – kaže Bojan Sremčević.

Na očuvanju jezera Ćelije Rasina plus sarađuje i sa JKP Vodovod Kruševac ali i sa drugim javnim preduzećima i ustanovama.

– Vodovod se za neke veće akcije obraća nama za pomoć, da aktiviramo čamce i prikupimo sekundarni otpad koji potom odložimo na pistu kako bi mogao da dođe kamion JKP-a da pokupi i odveze otpad – ističe on.

Pažnju šire javnosti nedavno je privukla zajednička akcija JKP Vodovod i Ribočuvarske službe tokom koje je na jezeru postavljena čelična sajla kojom je sprečeno da ogromna količina komunalnog otpada iz pravca Brusa i Blaca prodre dalje ka vodozahvatu i ugrozi snabdevanje vodom za oko105 hiljada korisnika regionalnog sistema za vodosnabdevanje.

