Svetski dan nauke za mir i razvoj je međunarodni događaj koji se obeležava svake godine 10. novembra, pod pokroviteljstvom UNESKO. Cilj ovog dana je da se istakne značaj nauke za društveni i ekonomski razvoj, kao i za očuvanje mira i bezbednosti u svetu

Od svog proglašenja od strane UNESCO-a 2001. godine, Svetski dan nauke za mir i razvoj stvorio je mnoge konkretne projekte, programe i finansiranje nauke širom sveta.

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana nauke za mir i razvoj je „Izgradnja poverenja u nauku“

Poverenje u nauku je ono što podstiče razvoj i primenu rešenja zasnovanih na dokazima za višestruke izazove našeg sveta. To je složeno pitanje koje utiče na način na koji naučnici rade i na način na koji društvo percipira nauku.

Nauka je neophodna za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja, koji su usvojeni od strane Ujedinjenih nacija 2015. godine.

Neophodno je da se:

1. Jača javna svest o ulozi nauke za društva koja žive održivo i u miru

2. Promoviše nacionalna i međunarodna posvećenost korišćenju nauke za dobrobit društava;

3. Skrene pažnja na izazove sa kojima se suočavaju naučni radnici da bi došli do podrške za naučne poduhvate.

Svetski dan nauke za mir i razvoj je takođe prilika da se podigne svest o izazovima sa kojima se nauka suočava u savremenom svetu. Neki od ovih izazova su: nedostatak finansiranja i infrastrukture, nedovoljna zastupljenost žena i mladih u nauci, nedostatak poverenja i razumevanja između nauke i društva, zloupotreba i manipulacija naučnim podacima i informacijama, etičke i moralne dileme u vezi sa novim tehnologijama i otkrićima.

Uporedo sa Svetskim danom nauke za mir i razvoj, tokom druge nedelje novembra obeležava se i Međunarodna nedelja nauke i mira. Tom prilikom sve relevantne institucije, udruženja i pojedinci pozvani su da organizuju aktivnosti u vezi sa proučavanjem i širenjem informacija o napretku i značaju povezanosti nauke i tehnologije i njihovom razvoju kao ključnom elementu održanja mira i bezbednosti u svetu.

U Srbiji se Svetski dan nauke za mir i razvoj obeležava od 2011. godine na inicijativu Centra za promociju nauke

U današnjem društvu znanja, nauka je ključna za razvoj društva i rešavanje globalnih problema. Stoga je podrška nauci ključna kako za lokalni, tako i globalni napredak.

Zbog toga, pitanje podrške nauci nije samo stvar država. Izuzetno je bitno da se u tu oblast uključe i kompanije koje često imaju veliki uticaj na inovacije i razvoj, posebno kada je reč o velikim korporacijama. Da je podizanje profila nauke, posebno među mladima i podsticanje učešća mladih i javnosti u procesu kreiranja i unapređenja naučne politike veoma bitno, možemo videti i na primeru naše najveće naftne kompanije NIS.U ovoj kompaniji ističu da svoj poslovni razvoj baziraju na stalnim inovacijama i upotrebi moderne opreme i tehnologije. „Mozak“ domaće naftne industrije je Naučno-tehnološki centar NIS-a u Novom Sadu koji je zadužen za naučnu podršku biznisu i uvođenje inovacija u poslovanje naših naftaša. Međutim, podrška nauci za NIS se ne iscrpljuje samo na biznisu, već je i predmet društveno odgovornih aktivnosti kompanije.

Na primer, jubilarni 15. konkurs svog najznačajnijeg društveno odgovornog programa „Zajednici zajedno“ kompanija NIS je posvetila obrazovanju i nauci, u želji da motiviše mlade da stiču nova znanja i bave se naukom. Na Konkursu je za podršku izabrano čak 54 projekta osnovnih i srednjih škola u domenu osavremenjivanja nastavnog procesa i infrastrukture objekata, kao i naučno-istraživačkih organizacija i naučno-tehnoloških parkova, čiji projekti za cilj imaju unapređenje infrastrukturnih i inovacionih kapaciteta naučnih ustanova.

U godini jubileja, u projekte koji će biti realizovani u 13 partnerskih gradova i opština, kompanija NIS ulaže rekordnih 144,5 miliona dinara u želji da sa jedne strane pruži doprinos unapređenju uslova za obrazovanje mladih u skladu sa savremenim modelima učenja, i ujedno, sa druge strane doprinese unapređenju uslova za rad naučnih ustanova, kako bi naučnici i naučnice razvijali svoje naučne potencijale.

Takođe, kompanija sa naučnim ustanovama ostvaruje saradnju i putem programa „Energija znanja“. Tako je NIS uspostavio saradnju sa 11 univerziteta i više od 30 fakulteta u Srbiji i Ruskoj Federaciji, kao i sa četiri stručna naučna društva. Što je još važnije, putem ovog programa kompanija NIS je stipendirala više od 130 naših studenata na domaćim i inostranim fakultetima.

Na kraju, treba istaći da je Svetski dan nauke za mir i razvoj takođe, prilika da se oda počast svim naučnicima koji su svojim radom i životom doprineli napretku čovečanstva i dobrobiti planete. Nauka je univerzalni jezik koji prevazilazi granice i razlike, i koji spaja ljude u zajedničkom traganju za istinom i znanjem. Nauka je takođe izvor inspiracije i kreativnosti, koji obogaćuje našu kulturu i umetnost. Nauka je, na kraju, naš najbolji saveznik u izgradnji boljeg i mirnijeg sveta za sve.

