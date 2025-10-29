Svake godine 29. oktobra, ljudi širom sveta se ujedinjuju kako bi podigli svest o moždanom udaru, vodećem uzroku smrti i invaliditeta. Svetski dan borbe protiv moždanog udara 2025. godine donosi hitnu poruku kroz svoju temu „Svaki minut je važan“, naglašavajući kako blagovremena akcija može spasiti živote i poboljšati oporavak

Moždani udar može se desiti bilo kome, bilo kada, bilo gde. Kada se prekine protok krvi u mozgu, moždane ćelije počinju da umiru u roku od nekoliko minuta. Prepoznavanje simptoma i brzo delovanje mogu napraviti ogromnu razliku između oporavka i doživotnog invaliditeta.

Prema Svetskoj organizaciji za moždani udar (WSO), skoro 12 miliona ljudi svake godine doživi moždani udar a svaka četvrta odrasla osoba starija od 25 godina doživeće moždani udar tokom života.

Uprkos ovim alarmantnim brojkama, mnogi moždani udari se mogu sprečiti i lečiti. Svetski dan moždanog udara služi kao globalni podsetnik da svest, prevencija i hitna akcija mogu spasiti milione života.

Tema za 2025. godinu je „Svaki minut je važan“, ističe kako svaka sekunda koja prođe tokom moždanog udara znači veće oštećenje mozga. Brza reakcija i hitna medicinska pomoć mogu smanjiti rizik od smrti i značajno poboljšati ishode.

Rano prepoznavanje simptoma moždanog udara

„Vreme je mozak“, izraz koji se često koristi da objasni da je obraćanje za hitnu medicinsku pomoć najvažnije kada dođe do moždanog udara, jer svaki minut bez lečenja uzrokuje smrt moždanih ćelija. Ključ je u ranom prepoznavanju simptoma i hitnom sprovođenju mera kako bismo izbegli posledice i spasili život.

Globalna kampanja podstiče ljude da zapamte pravilo FAST – akronim od prvih slova engleskih reči za „lice“, „ruke“, „govor“ i „vreme“, kao najvažnije znake na koje treba obratiti pažnju:

F (Face) – Lice: Proverite da li je jedna strana lica opuštena. Proverite simetričnost osmeha.

A (Arms) – Ruke: Zamolite osobu da podigne obe ruke. Da li jedna sama pada na dole?

S (Speech) – Govor: Da li je govor nejasan ili čudan?

T (Time) – Vreme: Ako se pojavi bilo koji od ovih znakova, odmah pozovite hitnu medicinsku pomoć (tel. 194).

Poznavanje ovih znakova može spasiti živote i smanjiti dugoročnu invalidnost.

Sprečavanje moždanog udara zdravim životnim navikama

Iako se neki faktori rizika ne mogu promeniti, poput starosti ili nasleđa, većina moždanih udara se može sprečiti izborom načina života. Studije pokazuju da se do 80% slučajeva moždanih udara može sprečiti upravljanjem faktorima rizika kao što su:

Visok krvni pritisak (hipertenzija)

Dijabetes

Visok holesterol

Gojaznost i neaktivnost

Pušenje i upotreba alkohola

Nepravilna ishrana

Globalni uticaj moždanog udara

Moždani udar pogađa više od 100 miliona ljudi širom sveta — preživeli se često suočavaju sa dugoročnim izazovima kao što su paraliza, problemi sa govorom ili kognitivne teškoće. Prema podacima Svetske organizacije za moždani udar, moždani udar je drugi vodeći uzrok smrti i glavni uzrok invaliditeta u svetu. Svakih 5 sekundi neko doživi a svakih 6 sekundi neko umre od moždanog udara.

Kako brzo reagovati? Svaka sekunda je bitna.

Kada neko pokaže simptome moždanog udara, brzo delovanje je ključ preživljavanja i oporavka i neophodno je učiniti sledeće:

Odmah pozvati hitnu pomoć (tel. 194) – ne čekajte da se simptomi poboljšaju.

Obratiti pažnju na vreme kada su se simptomi pojavili — ovo pomaže lekarima da odluče o opcijama lečenja poput lekova za razbijanje ugrušaka.

Osigurati bezbednost osobe — pomoći osobi da udobno sedne ili legne.

Ne davati hranu, vodu ili lekove dok ne stigne stručna pomoć.

Brza medicinska pomoć može obnoviti protok krvi i minimizirati oštećenje mozga.

Zapamtite, odlaganje hitne medicinske pomoći može značiti gubitak dragocenih minuta i moždanih ćelija.

Kako možete doprineti podizanju svesti o moždanom udaru?

Podsticati proveru krvnog pritiska, redovnu kontrolu šećera u krvi, kontrolu masnoća u krvi i telesne mase.

Promovisati preventivne preglede.

Promovisati zdrave životne navike kod kuće i na radnom mestu.

Poznavati znakove moždanog udara i značaja obezbeđenja hitne medicinske pomoći.

Moždani udar se može sprečiti, lečiti i kontrolisati kada poznajemo znake i brzo reagujemo.

Zajedno možemo učiniti da svaki minut bude važan, jer kada je u pitanju moždani udar, „vreme je zaista mozak“.