Svetosavski đaci: Milan Đokić učenik Hemijsko-tehnološke škole

Nosilac Svetosavske nagrade za ovu školsku godinu u kruševačkoj Hemijsko – tehnološkoj školi je Milan Đokić, učenik četvrtog razreda, smera hemijski laborant. Nastavničko veće ove škole odabralo je njega zbog odličnog uspeha i učešća na brojnim takmičenjima iz hemije

– Znači mi nagrada jer govori o trudu koji sam pokazao u poslednje četiri godine. Moja porodica se iznenadila, ali ne mnogo jer sam i pre osvajao nagrade zbog dobrih rezultata na brojnim takmičenjima – kaže Milan Đokić za KruševacGrad.

Ovaj učenik je osvajao brojne nagrade na takmičenjima iz hemije, prošle godine je stigao do državnog takmičenja, koje na žalost nije održano zbog vanrednog stanja. Pošto ga veoma interesuju računari u slobodno vreme izučava programiranje.

– Najponosniji sam na to što sam uspeo da upišem ovu školu i steknem brojna znanja iz oblasti koje me zanimaju. Studiraću hemiju kako bi postigao cilj, koji sam postavio još u osnovnoj školi, a to je izučavanje teorijske hemije – navodi on.

Đokićev razredni starešina i predmetni profesor matematike, Marko Gligorijević, kaže da je veoma ponosan na svog učenika i da u njemu vidi budućeg naučnika.

– Prvi put sam razredni starešina, ovo je moje prvo odeljenje i prvi ovakav uspeh. Drago mi je da sam Milanov razredni jer on je dobar mladić, povučen, ćutljiv, ali vredan, usvaja znanja svakodnevno. Voli da istražuje i traži spone u prirodnim naukama kao što su matematika i hemija, zato ga u budućnosti vidim kao kao dobrog istraživača i naučnika. Moram da napomenem da je Milan rodom iz Vitoševca i da se zbog škole preselio sa 15 godina u Kruševac, verujem da je to doprinelo da bude samostalniji i ozbiljniji – objašnjava on.

Direktorka škole, Verica Agatonović Malinović, dobro je upoznata sa Milanovim uspehom i radom jer mu je predavala prošle godine.

– Prošle godine sam kratko predavala njegovom odeljenju, držala sam vežbe. Milan se i tada isticao svojim interesovanjima za programske sadržaje. On je dobro dete, kulturno i radno pa samim tim ni uspeh nije izostao. Ponosna sam na njega i očekujem da završi akademske studije i da nam se jednog dana priključi – kaže ona.

Po njenim rečima, mnogi bivši đaci Hemijsko – tehnološke škole postali su doktori nauka hemije, tehnologije i drugih srodnih nauka.

– Ponosna sam na sve naše đake koji su uspeli u životu, a uspelo ih je mnogo. Imamo asistenta na Fakultetu za hemiju, i nadam se da će Milan jednog dana biti deo te ekipe. Ova škola svake godine iznedri plejadu dobrih đaka koji nastavljaju sa daljim usavršavanjem, završavaju fakultete i vraćaju nam se kao profesori. Isto sam i ja učinila – navodi direktorka.

Svetosavski đaci: Milan Đokić učenik Hemijsko-tehnološke škole

