Svečano, u prisustvu državnog rukovodstva, označen početak gradnje Moravskog koridora

Na severnoj zaobilaznici oko Kruševca, kod kružnog toka u Jasici, svečano je označen početak radova na Moravskom koridoru, auto – putu koji će povezati šest gradova i opština Srbije medjusobno kao i sa evropskim koridorima 10 i 11. Put, koji decenijama čekaju generacije građana centralne Srbije, treba da doprinese privrednom razvoju ovog dela Srbije, odnosno poboljšanju životnog standarda. U okviru izgradnje auto – puta biće urađena i regulacija toka Zapadne Morave, odnosno zaštita od poplava

Svečanosti priređenoj tim povodom prisustvovali su predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ministarka gradjevinarstva Zorana Mihajlović, američki ambasador ​Entoni Godfri​, britanska ambasadorka Šan Meklaud, turski ambasador Tandžu Bilgič, direktor „Puteva Srbije“ Zoran Drobnjak i v.d. direktora „Koridora Srbije“ Zoran Babić, direktor BIA Bratislav Gašić, predstavnici gradova i opština odnosno okruga kroz koje koridor prolazi te brojini građani Kruševca i drugih gradova. Kruševački „Jugorevoz“ je imao trideset besplatnih polazaka iz različitih delova grada, ali i najudaljenijih sela kruševačke opštine.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na svečanosti da će se za samo dve godine ovim putem od Beograda do Kruševca stizati da sat i po vremena.

– Najvažnije je da u ovaj kraj donosimo život koji smo gubili od 90-ih godina, da vratimo ljude, da zadržimo mlade, a to možemo samo novim fabrikama. A investitori dolaze samo kad imamo autoput. Samo iz ovog mesta, iz Jasike, je u tom periodu otišlo 500 ljudi. Hoćemo i da vratimo mlade koji su otišli, a to možemo samo ako imamo auto – puteve – rekao je Vučić.

Ovo će, kako je dodao, biti prvi digitalni auto – put u Srbiji, a to znači, kako je rekao, da vozači mogu da vide obaveštenja o tome gde je gužva, gde se neki udes desio, da li ima magle, da li je klizavo, što znači da će vožnja biti bezbednija.

Vućić je kazao i da je izračunao da je tokom proteklih 7 godina službeno dolazio u Kraljevo, Čačak, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac, Varvarin i Ćićevac 64 puta, odnosno „više nego svi zvaničnici Srbije od 45-te godine na ovamo.

– Ponosan sam na to što smo mnogo toga pokrenuli, mnogo toga uradili iako i dalje nisam zadovoljan postignutim. Ponosan sam na vas, ponosan sam na našu zemlju. U oktobru smo bili zemlja sa najvećim privrednim rastom u celoj Evropi. Zamislite mala Srbija, obično neuspešna i uvek u krizi Srbija, imala je najviši rast u oktobru i verujem da će to biti i slučaj sa celim poslednjim kvartalom – kazao je on.

Konstatovao je i da ljudi u Srbiji još uvek ne žive dobro, ali da se to ne može ni postići za godinu, dve, posle stotinu godina zaostajanja za razvijenim svetom.

– Ali ovo danas što radimo, za to bih voleo da svi budete ponosni na sebe i na svoju zemlju. Mi danas gradimo nešto posebno. Ovim ćemo jednom zauvek da rešimo pitanje poplava i u Trsteniku i u Kraljevu. Neće više naši ljudi ni u Sirči ni u bilo kojem drugom mestu morati da se plaše za svoju budućnost, za svoje fabrike, za svoje kuće, decu kad ih ostave u njima – rekao je on.

On se zahvalio ambasadorki Britanije Šan Meklaud i američkom ambasadoru Entoniju Godfriju jer je Srbija zahvaljujući njima dobila izuzetno povoljne kredite.

Ponovio je poziv britanskom premijeru i američkom predsedniku da posete Srbiju

Direktor projekta Moravski koridor Endrju Milinci iz kompanije Behtel kazao na svečanosti da će budući auto – put biti prvi na Balkanu sa masivnim sistemom odbrane od poplava.

– Moravski koridor će imati važan i masivan sistem za odbranu od polava koji će štititi sva mesta u okolini ovog auto – puta. Ovo je prvi put da je sistem ovakvih razmera od poplava izradjen uz auto put na Balkanu, što pokazuje posvećenost srpske Vlade u osnaživanju otpornosti zajednica i obezbedjivanju dugovečnosti najvažnije infrastrukture – rekao je on.

Gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović je ranije kazala da izgradnja ovog koridora predstavlja ostvarenje višedecenijskog sna Kruševljana. Grad Kruševac je, prema njenim rečima, završio 98 odsto poslova oko eksproprijacije zemljišta na budućoj trasi deonice, te je to što početak izgradnje kreće iz Kruševca svojevrsna nagrada za dobro odrađen posao.

Inače, put čija je izgradnja danas počela povezivaće sve veće gradove centralne Srbije gde živi više od pola miliona ljudi – Kruševac, Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Stalać i Ćićevac, kao i Koridor 10 i autoput „Miloš Veliki“ .

Vlada Srbije je sa američko – turskim konzorcijumom Behtel – Enka 5. decembra potpisala komercijalni ugovor o izgradnji Moravskog koridora vredan 745 miliona evra, a predvidjeni su i dodatni radovi i direktni i indirektni materijalni troškovi od 20 odsto. Pored izgradnje autoputa, projekat obuhvata i regulaciju Zapadne Morave i njenih pritoka, kao i izgradnju telekomunikacione infrastrukture.

Ugovorom je predvidjeno da za dve godine Kruševac autoputem bude povezan sa Koridorom 10, za manje od tri godine da se Kraljevo i Čačak povežu sa „Milošem Velikim“, a da kompletan projekat bude završen za četiri godine.

Autoput Pojate-Preljina sastojaće se iz tri deonice: Pojate–Kruševac (27,83 kilometara), Kruševac–Adrani (53,88 kilometara) i Adrani–Preljina (30,66 kilometara). Maksimalna dozvoljena brzina na toj saobraćajnici biće 130 kilometara na čas, a imaće 11 petlji i 130 drugih objekata, 71 most, 23 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 31 propust.

J.B.

