Sutra preventivni stomatološki pregledi

Sutra će se od 8 do 17 časova u zdravstvenim ustanovama obavljati besplatni stomatološki pregledi sa ciljem da se podigne svest o važnosti redovnih poseta zubaru i prevencije zubnih bolesti, posebno među osetljivim grupama. Osim stomatoloških pregleda, građani će moći da dobiju i savete o oralnoj higijeni i zdravlju zuba, kako bi unapredili svoju svakodnevnu negu

Akcija je namenjena trudnicama, porodiljama do godinu dana nakon porođaja, starijim od 65 godina, kao i deci i mladima do 18 godina, odnosno studentima do 26 godina. Pregledi će biti prilagođeni specifičnim potrebama ovih grupa, a ukoliko je potrebno, biće urađene i intervencije kao što su popravke, vađenje ili lečenje zuba.

Ovo je deo šire inicijative Ministarstva zdravlja za unapređenje dostupnosti preventivne zdravstvene zaštite, čime se nastoji smanjiti broj komplikacija i hroničnih bolesti koje nastaju zbog zanemarivanja oralnog zdravlja.

Građani koji žele da iskoriste ovu priliku mogu se obratiti najbližem domu zdravlja za više informacija o prijavama i detaljima organizacije.

