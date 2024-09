Ludwig Ludwig snimio poemu “O Riđem čoveku”

Jedna od najčudesnijih srpskih darkwave postava, kruševački dvojac Ludwig Ludwig, nakon duže studijske apstinencije i velikog broja spektakularnih koncertnih nastupa, konačno je svoje sledbenike odlučio da obraduje novim singlom tajnovitog naziva „O Riđem čoveku“

Tekst: press

Foto: Nelogični Dejan

Pesma „O Riđem čoveku“ snimljena je u kruševačkom bastionu alternativne kulture AKC „Gnezdo“ tokom avgusta i septembra 2024. Snimanje i audio produkcija delo je Marka Cvetkovića, dok je Nelogični Dejan autor video spota .

Specijalna gošća koja se, uz članove benda Ljubišu Jovanovića i Sašu Ognjanovića pojavljuje u ovom avangardnom video radu je Jelena Đurić.

Ljubiša ili široj javnosti poznati Ponoćni Vodeničar, poeta sa obale Zapadne Morave ovako, po običaju pomalo zagonetno, opisuje novo delo:

Pružena ruka je sve, delo ljubavi! Sasušeno cveće, estetika ružnog, beg od problema i onih koji ga imaju nije kristal u kome bi se odvijala poslednja borba. Na nama je da zagrlimo onog koga ne poznajemo. U tom smislu, melanholija, minijatura sa ugla usana – prsti, latice crne… to središte poljupca može da pomogne, a pomoć je zglob.

„Zašto to radiš…“ to je ime ruke, ime ljubavi, ime usana… prezime dela ka onome koji vapi! Mi smo ispružili nadu i pružili je ka veri da je sve moguće i da se sve može popraviti! Uzvrati, borbom! Veruj u moje srce, u moje prijateljstvo – ti nisi sam.

Ovo je poruka pesme, jer je estetika lepog manipulacija našeg bića i to na vrhuncu moći.

Podsetimo, grupu čine Ljubiša Jovanović – vokal i poezija (ex Katabazija) i Saša Ognjanović – gitare i programiranje (ex Scarps) koji su pre šest godina objavili dugosvirajući, danas epski, prvenac “Popodnevna zabava za ljubitelje žabokrečine“ (Take It Or Leave It Records), sa koga su se izdvojile dark himne “Idu gradom“, “Kretnja“, “Kao san“, “Moj Bog“, “Im augenblick des lebens“… Nakon višegodišnjeg ćutanja nanovo su se javno oglasili prošlog decembra singlom „We Forgot“.

Video link:

https://www.youtube.com/watch?v=0aPsyeV2tWo