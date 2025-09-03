Sutra akcija dobrovoljnog davanja krvi u Kruševcu

Sutra u periodu od 8 do 14 časova, u prostorijama Crvenog krsta Kruševac na adresi Čolak Antina 36A biće organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Građani će imati priliku da učestvuju u ovom humanom činu i pomognu onima kojima je transfuzija životno neophodna.

Dobrovoljno davanje krvi od izuzetnog je značaja za zdravstveni sistem, jer stabilne zalihe krvi omogućavaju pravovremenu pomoć pacijentima u hitnim situacijama, pri operacijama i u lečenju hroničnih bolesti.

Svi punoletni i zdravi građani mogu se odazvati i svojim doprinosom spasiti živote drugih. Organizatori pozivaju sve koji su u mogućnosti da se uključe u akciju i podrže ovu humanu inicijativu.

J.S.