Centar za stručno usavršavanje proslavio 15 godina rada

Centar za stručno usavršavanje u Kruševcu ove godine obeležava 15 godina rada. Tokom tog perioda, Centar je postao prepoznatljivo mesto za stručno usavršavanje prosvetnih radnika i stručnih saradnika, ali i važan učesnik u promociji obrazovanja i nauke u lokalnoj zajednici

U proteklih 15 godina Centar je kontinuirano razvijao programe, organizovao seminare i radionice, a u tome je učestvovao veliki broj nastavnika, vaspitača i direktora škola iz Rasinskog okruga i šire. Kroz svoj rad Centar je doprinosio unapređenju obrazovanja, razmeni iskustava i uvođenju savremenih metoda rada.

– Jubilej je prilika da se sumira sve što je urađeno u prethodnih 15 godina, ali i da se naprave planovi za period koji je pred nama. Sa početkom nove školske godine krenulo se sa realizacijom seminara i radionica, a Centar je i ove godine spreman da ponudi bogat program stalnog stručnog usavršavanja, akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Za ovih 15 godina ono što je najbitniji resurs jeste 80 programa koje je Centar akreditovao sa svojim saradnicima i to je nešto što ostaje i za danas i za sutra. Takođe, moram da napomenem da je bilo blizu 700 seminara u Centru za stručno usavršavanje za ovaj period i kroz te seminare je prošlo oko 17.700 polaznika. To je jedna jako lepa brojka i podstrek da nastavimo još više i bolje – istakao je direktor Centra Nikola Džugurdić.

Pored stručnog usavršavanja, Centar aktivno učestvuje u promociji nauke. Tradicionalno, zadnje nedelje septembra i zadnjeg petka u mesecu organizuju Evropsku nedelju istraživača i Evropsku noć istraživača.

– Ove godine smo pripremili lep i bogat program, a sama realizacija biće kod nas u Naučnom klubu od ponedeljka do četvrtka, dok će u petak od 17 do 21 čas u Pionirskom parku – dodao je Džugurdić.

J.S.