Susreti bibliotekara, gost dr Vladimir Pištalo

Održani su 8. po redu Vidovdanski susreti bibliotekara kojima je prisustvovao dr Vladimir Pištalo, upravnik Narodne biblioteke Srbije

Dr Vladimir Pištalo je jedan od naših najpoznatijih pisaca izuzetnog opusa, čiji su radovi prevođeni na mnoge jezike i dobitnik je brojnih nagrada. Bio je predavač u Americi i doktorirao je u Nju Hempširu na temi o ljudima koji su promenili svoju domovinu.

– Već duži niz godina imamo lepu saradnju sa gospodinom Pištalom, bio je naš gost i pre nego što je postao upravnik Narodne biblioteke Srbije, koja je naša matična kuća. Kruševačka biblioteka redovno nabavlja Vladimirove publikacije i ove godine se potrudila da priredi jednu izložbu njegovih dela, a svi naslovi su dostupni za čitaoce na policama za pozajmicu knjiga – iznela je direktorka Narodne biblioteke Kruševac, mr Snežana Nenezić.

Evidencija je pokazala da se u poslednje vreme najviše čitaju starija dela koja se koriste za lektire u školama, tako da novije, a takođe, kvalitetne knjige, ostaju nenagrađene. Upravnik Narodne biblioteke Srbije je uvideo ovu situaciju i inicirao je izmenu koncepcije dodele nagrada za najbolje i najčitanije knjige u bibliotekama.

– Ustanovili smo nagradu pod imenom „Vladan Desnica“, posvećenu jednom od naših najtalentovanijih pisaca, zanemarenom zbog svog porekla. Ova ideja je proizišla iz želje da svaki pisac dobije mogućnost da se istakne, jer su do sada, iz godine u godinu, najčitanije bile uvek iste knjige. Ministarstvo kulture biblioteku smatra najvažnijom kulturnom ustanovom u zemlji, u kojoj ne treba da se nalaze samo priče o prošlosti, već treba da pokazuje i savremenu umetnost. Bilo je teško odabrati najbolji način za novu koncepciju dodele nagrada, ali smo shvatili da će pisac najstručnije oceniti drugog pisca, za razliku od kritičara, što je do sada bio slučaj, te smo se za to i opredelili. 2023. je druga godina kada smo objavili ovu nagradu, čiji je dobitnik Goran Petrović za roman „Ikonostas“, predsednik žirija je bio Duško Kovačević, a učestvovalo je 9 pisaca. Ovoj nagradi se najviše veruje jer ju je nemoguće lažirati. Svaki član žirija ima zadatak da napiše tekst u kome će objasniti zašto bira određenog pisca, što se, zatim, objavlje u Politikinom Kulturnom dodatku – rekao je upravnik Narodne biblioteke Srbije, dr Vladimir Pištalo.

Narodna biblioteka Kruševac će, zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture unaprediti svoju ponudu redizajniranjem delova u skladu sa trendovima, tako da će na primer,

Kruševački glasnik, lokalni list koji je izlazio do 1941. godine i pokazivao tadašnji život, iako je pronađeno samo 150 brojeva, biti dostupan u redizajniranoj biblioteci.

J. Stefanović