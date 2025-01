Šta žele Kruševljani

– Za mene je ključ sreće da sačuvamo dobro zdravlje i lepotu, spoljašnju, ali još važnije onu unutrašnju, lepotu duše. U 2025. godini želim svima što više sreće, osmeha i dragocenih trenutaka provedenih s porodicom i prijateljima. Smatram da bismo svi trebalo da naučimo da uživamo u sitnicama i da više cenimo ono što već imamo, jer često zaboravljamo koliko smo već bogati kroz ljubav i zdravlje – Ana K. (33).

– Kad ste penzioner, vreme vam konačno dozvoljava da usporite i uživate u svemu što ste godinama zanemarivali. Ali to ne znači da treba da stanemo – naprotiv! I dalje imamo snage i volje da budemo deo svoje zajednice, da pomažemo gde možemo i da budemo tu za svoje porodice. Moje želje su samo da mi moji unuci i moja deca budu zdravi i uspešni, da uvek budu srećni, a ja ću biti tu da ih podržim koliko mogu. U 2025. godini očekujem mnogo smeha, to nam je potrebno u ovim vremenima. Želim i Vama, ali i svima da čestitam Novu godinu, vaše novine su najbolje i redovno ih čitam – istakao je Dragoslav M. (74).

– U 2025. godini želim da provedem što više kvalitetnog vremena sa porodicom. Deca mi rastu i važno mi je da budem prisutna u svakom ključnom trenutku njihovog odrastanja. Planiramo zajedničko putovanje u Italiju, gde ćemo obići Rim i Firencu, što će biti prilika za edukaciju i uživanje. Pored toga, volela bih da organizujemo vikend izlete u prirodi i zajedno stvorimo uspomene koje će trajati zauvek. Volela bih i da se manje nerviramo oko nebitnih stvari i da se fokusiramo na svoje zdravlje jer bez njega ne možemo ništa. U svom poslu želim da unapredim timske veštine i da doprinesem razvoju firme u kojoj radim. Planiram da završim specijalizaciju iz oblasti marketinga i da pokrenem mali biznis koji već dugo sanjam – prodaju ručno izrađenih unikatnih predmeta. Takođe, cilj mi je da kroz ovaj posao inspirišem i druge ljude da se oprobaju u kreativnim projektima – rekla je Ana P. (35).

– U 2025. godini želim da poradim na svom samopouzdanju i da postanem društveniji. Planiram da se učlanim u omladinski klub i učestvujem u aktivnostima gde mogu da upoznam nove ljude i steknem prijatelje. Voleo bih i da sa porodicom konačno odem na zajednički odmor na more, jer takva putovanja uvek donesu nova iskustva i uspomene. Moja glavna želja je da upišem prirodno-matematički smer u gimnaziji. Želim da postanem bolji u matematici i fizici jer su to predmeti koji me interesuju, ali i izazivaju. Planiram da učestvujem na školskim takmičenjima i možda osvojim neku nagradu. Takođe bih voleo da kroz školu dobijem priliku za omladinsku razmenu i upoznam ljude iz drugih zemalja, jer me privlače nove kulture i jezici – naveo je Ivan M. (14).

– Moja želja za Novu godinu je da konačno ostvarim svoj san o putovanju brodom do Barbadosa. Uvek sam sanjala o tom prelepom ostrvu, kulturi i hrani, a naredne godine želim da se posvetim štednji i planiranju tog putovanja. Takođe, nadam se da ću više vremena provoditi sa porodicom i prijateljima, jer shvatam koliko su ti trenuci dragoceni – kazala je Gordana S. (26).

– Želim da se posvetim svom fizičkom zdravlju. Planiram da se upišem na plivanje i redovno vežbam gimnastiku, kako bih se osećao bolje i imao više energije. Pored toga, želim da naučim neku novu veštinu, možda sviranje violine, jer smatram da je to odličan način da se izražavam i relaksiram – rekao je Nenad V. (19).

– Moja najveća želja je da izgradim bolje odnose sa svojim prijateljima i zato ću sa njima da budem tokom novogodišnjih praznika, jer sam prethodnih godina često bio zauzet poslom i zanemario svoje društvene kontakte. Planiram da organizujem više druženja ubuduće, kako bismo se svi ponovo povezali i uživali u zajedničkom vremenu – priča Dragan D. (43)

– Želim da provedem novogodišnje i božićne praznike sa svojom decom i sa svojom unucima Sanjom i Davidom kojima bih priredila veoma prijatna iznenađenja – navodi Mira U. (74).

– Radim u proizvodnji u tri neusklađene smene. Imam trogodišnjeg sina i volela bih da mogu provoditi više vremena s njim, jer mi je sada zbog posla to jako teško. Osim toga, kao podstanar, nadam se i većoj plati kako bih mogla pružiti bolji život svojoj porodici. Najviše želim zdravlje, za mene i sve druge ljude, jer bez toga ništa drugo nije moguće. Nadam se da će 2025. doneti malo više stabilnosti i mira svima nama – Nevena S. (27), konobar.

– Najbitnije mi je da sledeće godine moj sin i unuci budu zdravi. Pored zdravlja, želela bih da se jedan od mojih unuka i oženi, pa da uskoro postanem i prabaka – rekla je Bosiljka L. (84)

– Radim kao vozač kamiona i provodim dosta vremena na putu, daleko od porodice. U 2025. godini, voleo bih da više budem kući i budem priustan uz svoju suprugu i decu. Takođe, voleo bih da se uslovi za rad poboljšaju, ne samo u mojoj branši već za sve ljude – manje stresa, više novca i veće poštovanje prema običnim randnicima, ali i da ne pada sneg zbog sigurnosti na putu. Privatno, želim da završim renoviranje kuće koje već dugo odlažem i da konačno svi zajedno uživamo u toplini doma. Za sve ljude želim zdravlje, empatiju i da podržavamo jedni druge – Miloš I. (36)

– Šta bih poželela drugo nego dobro zdravlje sebi i svojim najbližima. Da moja deca i unuci budu srećni i uspešni, svako na svoj način i da živimo u miru, razumevanju i ljubavi, jer je to najbitnije – istakla je Dragica Đ. (74)

– Kao ponosan otac jednog dečaka, u 2025. godini bih poželeo da prvenstveno on bude zdrav, kao i ostatak porodice. Iskoristio bih ovu priliku da i preko novina ženi poručim da u narednoj godini želim još jedno dete, pa se nadam da će ovaj ,,pritisak” uroditi plodom. Što se tiče ostalih želja koja se tiču posla, novca… i one će se ostvariti same po sebi uz malo truda i rada – naveo je Dušan M. (29)