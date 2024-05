SSP: Bezbednost žena ugrožena svakog dana

Da je izuzetno loš položaj žena, kako u društvu, tako i u našem grad tema koja traži svakodnevnu pažnju, kaže se u najnovijem saopštenju GO SSP. Ova stranka takođe zahteva pitanje, zašto nije urađeno ništa da se osnaže i sistemski zaštite žene?

-Nasilje nad ženama je dominantni problem ovog društva, 62odsto žena u Srbiji doživelo je neki oblik nasilja nakon navršenih 15 godina (OEBS 2019), as vaka druga žena doživela je psihičko, a svaka peta fizičko nasilje od strane muškarca ili emotivnog partnera. Ta žena je možda moja prijateljica, moja komšinica, moja poznanica, možda sam ta žena ja? Možda, jer u drušvu u kom se neguje zaštita pojedinca u odnosu na to kojoj političkoj organizaciji pripada, žena ne sme da progovori o nasilju koje trpi-kaže potpredsednica SSP Kruševac Valentina Radosavljević.

U saopštenju se navodi i da godinama, unazad, iako pod pritiskom javnosti i brojnih organizacija, vlast ne preduzima nikakvu inicijativu da položaj žena, bilo u smislu ekonomskog ili društvenog osnaživanja podrži. Žene ostaju neme, ekonomski zavisne, a neretko, njihovo ime dospe u javnost u senzacionalističkom naslovu tabloidnih novina, onda kad više pomoći nema.

–Ako se nasilje prijavi što je imperativ, koji su mehanizmi države i institucija da nas zaštite? Da li zabrana prilaska na mesec dana dovoljna da se svih 365 dana osećamo bezbedno? Ukoliko se ipak ne osećamo bezbedno, gde se u Kruševcu možemo skloniti s obzirom da sigurna kuća ne postoji? Ja sam žena, majka, magistar farmacije koja želi odgovore na ova suštinska, sistemska pitanja i više od odgovora zahtevam sigurnost za sve žene u Kruševcu i Srbiji– poručuje Radosavljevićka i dodaje da je vreme da se kao društvo ozbiljno bavimo ovim problemom i reagujemo, ako ništa drugo, bar da govorimo svakoga dana o tome jer one koje bi govorile najglasnije, to više ne mogu, a to su žrtve femicida.

