Srnje bez struje

Zbog radova na elektromreži, danas će bez struje biti delovi Parunovca i Srnja: Od 9:30 do 10:30h – ulice Dušana Šošića, Ljube Mandića i Radoslava Miloševića, Od 11:00 do 12:00 – ulice Miloša Obilića i Ljube Ilića, do 14:00 – deo sela Srnje.

Takođe, zbog radova na sanaciji kvara i rekonstrukciji vodovodne mreže, danas će pojedini delovi Kruševca i okolnih naselja biti bez vode do 15 časova: Veliki Kupci (od Šogolja do Tri puške), put iznad podruma, Šogolj, Mudrakovac – ulice Starca Vujadina, Zorana Pilota i prateće ulice kao i selo Dedina.

Iz Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ Kruševac obaveštavaju da zbog redovnog održavanja izmenjivača toplote bez grejanja će biti korisnici Cankareve ulice br. 14,16 i 18.