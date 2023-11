SPS i JS: Borićemo se za interese građana

Koalicija Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija, koja je nedavno Gradskoj izbornoj komisiji podnela lokalnu izbornu listu, danas je u prostorijama SPS održala konferenciju za novinare na kojoj su se obratili predsednici ova dva gradska odbora. Siniša Maksimović, ispred socijalista je rekao kako se na njihovoj izbornoj listi nalaze „ljudi od poverenja“, te kako očekuju bolje rezultate nego na prethodnim izborima. Dragan Lazić ispred stranke Jedinsvena Srbija, naglasio je da ova stranka u koaliciji sa SPS već godinama ima jasan cilj i da će se uvek boriti za interese građana

-Naša izborna lista koju smo podneli je kompletna, a nju čine, pre svega, dobri ljudi, ljudi koji su se dokazali na svojim radnim mestima, ljudi koji su dobri domaćini, brižljivi roditelji, oni koji imaju ugled u svojim sredinama i na radnim mestima i u komšiluku, i kod vojih rođaka. To nam daje garanciju da će ova naša lista, na predstojećim izborima da dobije značajno poverenje naših građana. Mi smo na proteklim izborima za lokalni parlament imali nešto više od 12 procenata, ili osam odborničkih mandata. Očekujemo da ćemo na ovim izborima imati oko 15 procenata, a to je 11 mandata, jer nas građani uveravaju da imamo njihovo poverenje-rekao je je Siniša Maksimović, predsednik Gradskog odbora SPS.

Maksimović je naglasio i to da je SPS od svog osnivanja bila sa svojim narodom, a da joj je na prvom mestu uvek bila država, građani i nacionalni interes.

-Mi smo u proteklom periodu prošli kroz mnogo teška vremena, ali SPS je uvek bila na pravom putu. Učestvujući i vršeći vlast i u Srbiji i na lokalu mi smo dali značajan doprinos u razvoju. Ponekad nas nerviraju neki koji kažu da u Kruševcu ništa nije urađeno. Ljudi, okrenimo se oko sebe, pa da vidimo šta je sve sagrađeno u našem gradu, počev od infrastrukture pa do kapitalne investicije, auto-put. Treba samo pogledati Kruševac iz ptičije perspektive i videti šta je sve u proteklom vremenu urađeno, mi smo sve te projekte podržali i podržavaćemo ih nadalje. Sva naša javna preduzeća su se u proteklom periodu razvijala, sem Toplane koja još uvek ima probleme iz nekog prethodnog perioda. Sve škole imaju nova lica kako bi našoj deci i mladim ljudima bilo bolje. Neka naši građani očekuju da ćemo se boriti za sve njihove interese i da ćemo učiniti sve da se Kruševac i Srbija razvijaju-poručio je on.

Bilo je reči i o tome da se „neke stranke“ u proteklom periodu obrukale rekavši da je srpski narod genocidan i da 5. oktobar više ne sme da se ponovi.

-Da li su mogli da izuste veću sramotu od toga? Naš narod se kroz istoriju samo branio i nikad nije nikog ugrozio. Želim i da podsetim socijaliste i građane da mi ne bismo želeli da se desi neki 5. oktobar, jer smo bili najveće žrtve, ali pre petog oktobra su naši građani bili na neki način zavrbovani, slagani da će posle 5. oktobra da „teče med i mleko“ i da samo treba srušiti ondašnju vlast koja je branila državu u najtežem periodu pri kraju dvadesetog veka. Došao je i taj 5. oktobar, a naši građani su ostali bez svojih radnih mesta, lične i porodične egzistencije. To je veliki nauk za naše ljude, mi smo ostali bez državne imovine, i još uvek ispravljamo greške koje su tada učinjene-rekao je Maksimović i osvrnuo se na to da lista nosi ime „Ivica Dačić – premijer Srbije“ i na republičkom i gradskom nivou i da se nada da će Dačić postati premijer.

-On je čovek iz centralne Srbije, iz naroda, iz policijsko-seljačke porodice, čovek koji je fakultet završio sa čistom desetkom, čovek koji je sve dosadašnje funkcije obavljao časno, patriotski i u interesu građana. Očekujemo da će biti premijer i želimo mu da uspe-poručio je Maksimović.

Na konferenciji se obratio i Dragan Lazić, predsednik Gradskog odbora stranke Jedinstvena Srbija, koji je i na listi za poslanike u Narodnoj skupštini. Istakao je da je koalicija SPS-JS koalicija koja najduže traje na političkom nebu Srbije, bez suglasnica i nesporazuma.

-Naša dugogodišnja saradnja govori o kvalitetu, političkim kapacitetima i ozbiljnosti koju mi imamo. Mi ne lutamo u politici, naš cilj je jasan i izražen u političkim programima, a on podrazumeva brigu za svakog našeg građanina, porodicu, moralne vrednosti, srpsku naciju i našu državu. Sve smo mi to u političkom delovanju iskazali što je poznato našim simpatizerima i članovima. Na kraju, želim da podvučem da kandidatura Ivice Dačića za premijera Srbije je nešto najbolje što može da se desi Srbiji. On je političar od karijere, obrazovan i obavljao izuzetno uspešno različite pozicije bez ijedne mrlje-rekao je Lazić.

M. J.