Šta je šarlah i ima li razloga za brigu

Nakon pojave jednog slučaja šarlaha u kruševačkom vrtiću, preventivnim uzimanjem briseva utvrđeno je da kod dece i vaspitača iz grupe nema kliconoštva. Blagovremen početak lečenja, te redovno uzimanje terapije je, prema rečima epidemiološkinje Mirjane Avramović, od velike važnosti.

Šarlah se najčešće pojavljuje kod dece uzrasta od pet do petnaest godina života, a može se javiti i kod dece od četiri godine, kao što je bilo u nedavnom slučaju u Kruševcu. Izazivač je streptococcus beta haemolyticus, a osim temperature i bolova u guši, manifestuje se crvenilom na koži i crvenim linijama uglavnom na pregibima.

– Prenosi se bliskim kontaktom, kapljičnim putem, isto kao i male boginje, a prenosi se i sekretima, na primer preko igračaka, koja deca stavljaju u usta – objašnjava dr Mirjana Avramović, epidemiološkinja ovdašnjeg Zavoda za javno zdravlje.

U Kruševcu ga nismo imali nekoliko godina unazad. Ukoliko se na vreme krene sa penicilinskom terapijom, ne predstavlja teško oboljenje.

– Dete za 24 do 48 sati od primanja terapije, ako je uredno uzima, više nije zarazno. Streptokoke mogu dovesti do reumatske groznice, oštećenja srca, zglobova i bubrega. Zbog toga je važno da se to izleči. Svako streptokokno oboljenje, bilo da je u pitanju angina ili šarlah, mora dobro da se tretira penicilinskom terapijom, da sutradan streptokok ne bi ostavio neke trajne posledice – navodi ona.

Kako se posledice tek kasnije ispoljavaju, neophodno je odmah reagovati. Potrebno je uzeti bris guše i nosa dece i ispitati da li se radi o streptococcus beta haemolyticus-u. Terapija je najčešća penicilinska, ali je potrebno uraditi antibiogram.

J.A.