SOS telefon Peščanika: Podrška ženama žrtvama nasilja u Kruševcu

Udruženje žena Peščanik objavilo je Evidenciju o radu SOS podrške za žene u situaciji porodično partnerskog nasilja u prvih šest meseci ove godine. Udruženje žena Peščanik iz Kruševca pružilo je podršku za 35 žena koje su se suočile sa porodično-partnerskim nasiljem. Evidentirano je 50 telefonskih poziva, 22 dolaska na individualne konsultacije, i 12 pravnih intervencija. Većina korisnica dolazi iz Kruševca, a zabeleženi su slučajevi nasilja od strane supružnika, vanbračnih partnera i muških srodnika. Kombinacija fizičkog i psihičkog nasilja najčešći je oblik zlostavljanja, a deset žena je zatražilo pomoć od nadležnih institucija.

Broj korisnica/ka SOS podrške u prvih šest meseci 2024. bio je 35 i to 30 žena koje su uslugu koristile prvi put i 5 korisnica od ranije.

Takođe smo evidentirale: 50 telefonskih obraćanja konsultantskom timu, 22 dolazaka u postor na individualne konsultacije, kao i 12 usmenih pravnih intervencija.

Korisnice po mestu prebivališta – Od 35 korisnica, 10 su sa sela, 23 iz Kruševca, a 7 korisnica su kazale da zovu iz gradova u bliskom okruženju (uglavnom Rasinski okrug)

Kada je reč o starosnoj strukturi korisnica , 6 žena je u starosnoj grupi od 35 do 45 gdoia, 4 žene imaju više od 65 godina, a po 2 korinsice usluge su u 3 preostale starosne grupe, do 25 godina, od 25 do 35 i od 55 do 65. U slučaju 15 žena, u ovom trenutku, nemamo podatke u njihovoj starosti.

Prema iskazima dobijenim od korisnica, u trećini slučajeva, nasilnik je suprug , u 2 slučaja bivši suprug, u 4 vanbračni, a u 3 bivši partner. U 11 slučajeva nasilja, nasilnik je muški srodnik. Tri korisnice prijavile su institucionalno nasilje.

Najzastupljenija vrsta nasilja su fizičko i psihičko u kombinaciji (9 slučajeva), potom ekonomsko (u 5 slučajeva), a onda i ostale vrste.

Prema našoj evidenciji, u prvih 6 meseci 2024, deset (10) korisnica SOS podrške, obratilo se za pomoć institucijama i to sedam (7) Policijskoj Upravi, dve (2) Centru za socijalni rad i 1 (jedna) Osnovnom Javnom Tužilaštvu

SOS telefon Udruženja žena Peščanik 066 006 606 dostupan je građankama svakog radnog dana od 12 do 18 časova i subotom od 11 do 15 časova. Građanke mogu dobiti informativnu, emotivno socijalnu, usmenu pravnu, kao i psihoterapeustku podršku.

Za građane i građanke, koji žele da budu deo akcije “Zagrizi za žene žrtve nasilja”, račun za donacije je 205 – 232992 – 94, Komercijalna banka.

Info: Udruženjepescanik.org