Širi centar grada bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15:00, bez vode će biti Župska, Kosančićeva (od Topličine do Kosturnice), Ulica Konstantina Filozofa, Naselje Lazarica – deo ulice Cara Lazara (od perionice do Alekse Nenadovića), Aleksa Nenadovića i prateće ulice.

Istovremeno, Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Kruševac obaveštava građane da se danas vrši regularna proizvodnja toplotne energije putem četiri izvora i da za danas nema planskih intervencija niti isključenja u sistemu grejanja.