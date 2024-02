Savet stručnjaka: Zaštita breskve i nektarine od prouzrokovača kovrdžavosti lista

Taphrina deformans – prouzrokovač kovrdžavosti lista, ostvaruje infekciju na svim zeljastim delovima breskve i nektarine: lišću, mladarima, cvetu i plodu.

Najozbiljnije posledice su na lišću koje je zaraženo odmah po oslobađanju iz pupoljaka. Simptomi se javljaju oko mesec dana nakon ostvarene infekcije. List može biti zahvaćen u celosti ili samo delimično, skoro u potpunosti gubi hlorofil, postaje zeleno-žute boje ili crvenkasto-ljubičaste kod pojedinih sorti. Sa razvojem bolesti obolelo tkivo zadebljava, deformiše se i kovrdža.

Tokom proleća na kovrdžavom lišću se pojavljuje sivkasta prevlaka sporonosnih organa gljive. Zaraženo lišće gubi boju, vene i postepeno opada. Toplo i suvo vreme ubrzava opadanje lišća. Tokom juna i jula dolazi i do obnavljanja lišća zbog čega se biljka iznuruje i slabi. Usled opadanja lišća dolazi do smanjenja prinosa.

Potrebno je naglasiti da je breskva osetljiva prema zarazi samo u periodu od bubrenja do otvaranja pupoljaka.

Tretiranjem breskve i nektarine sa simptomima tokom vegetacije ne postižu se nikakvi rezultati.

Trenutne temperature, koje su iznad proseka za ovo doba godine, dovešće do ranijeg kretanja vegetacije. Kod ranih sorti breskve već je došlo do bubrenja lisnih pupoljaka, a to je osetljiva faza razvoja ove voćne vrste, kada može doći do ostvarenja infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). Obzirom da se za narednu nedelju očekuje nestabilno vreme sa padavinama, preporuka proizvođačima je da obiđu zasade i utvrde fazu razvoja pupoljaka. Kod sorti koje se nalaze u fazi bubrenja lisnih pupoljaka, savet je primena nekog od fungicida na bazi bakra: Funguran OH/Patrol (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,2-0,3% ili Cuprablau Z 35 WP (bakar-oksihlorid) u količini 2 kg/ha ili Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8% ili Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75%.

Tretman odraditi pre najavljenih padavina, kada su temperature oko +7°S , u najtoplijem delu dana po mirnom vremenu bez vetra, kako bi se biljke osušile do večernjih sati.

Slađana Rilak, dipl.inž. zaštite bilja

PSSS Kruševac