Savet stručnjaka: Kako da najbolje iskoristite jabuke     

Jabuka je od davnina poznata i veoma cenjena kao čuvar zdravlja, a takve su pogotovu domaće, autohtone sorte. Jabuku treba prvenstveno koristiti u svežem stanju sa korom, naročito ako je neprskana i dobro oprana. Od njenih polodova je, takođe, moguće pripremiti dobar sok, marmelade, kompote, vina, rakije, sirće. Prenosimo nekoliko saveta prehrambenih stručnjaka šta sve možete sa jabukama:

-Čipsiranje jabuke je sjajan način prerade jabuke a može se raditi u kućnim uslovima u rerni, ili u komercijalne svrhe u manjim ili većim uređajima za dehidraciju. Poželjno je da jabuke budu blago kisele i što aromatičnije. Dobro oprane, prebrisane jabuke sa prethodno izvađenom semenom ložom seći na kolutove debljine milimetar do dva. Da jabuke ne bi potamnele posle sečenja, staviti ih odmah u hladnu vodu u koju je dodata kašičica soli. Pre sušenja se sa kolutova ukloni višak vode.U rernu staviti pleh sa papirom za pečenje i poređanim kolutovima kojima se može dodati cimet i slično i držati oko sat na temperaturi do 100 stepeni. Kolutove potom okrenuti i držati na smanjenoj temperaturi još 30 do 60 minuta. Krajnji proizvod treba da bude hrskav ali da ne potamni – objašnjava specijalistkinja strukovni inženjer prehrambene tehnologije, u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi Dragana Andrejić.

Za spravljanje sirćeta potrebno je da se doda i neka divlja sorta. Sirće se pravi tako što se skuva voda sa šećerom pa zatim ohladi. Na 10 kilograma jabuka dovoljno je 100 do 200 grama šećera, a ukoliko su jabuke sa većim procentom fruktoze, onda šećer nije potreban.

–Oprane jabuke dobro usitniti, zajedno sa semenkama i korom staviti u veću, dobro opranu, keramičku ili staklenu posudu i preliti ohlađenim rastvorom vode i šećera, zatvoriti ili povezati posudu pa ostaviti na toplom mestu,između 18 i 25 stepeni. Tako treba da odstoji tri do četiri nedelje uz povremeno mešanje. Na kraju procediti i držati u pogodnoj ambalaži, najbolje staklenoj. Posle dva meseca sirće je spremno za upotrebu -savetuje ona.

Za kašasti sok od jabuke potrebno je 5 kilograma jabuka, kilogram šećera i 1,5 litar vode.

–Jabukama koj su dobro oprane odstraniti semene lože, krupno ih izrendisati ili seći pa naliti vodom i kuvati dok ne omekšaju, pa ih propasirati. Pasiranom soku dodati šećer i kuvati dok ne počne da vri. Pustiti da nekoliko puta proključa.Vreo sok sipati u čiste i zagrejane boce, dobro zatvoriti i pokriti. Pošto se sok ohladi, držati ga na suvom i hladnijem mestu – preporučuje Andrejićka.

