Sastanak o bitnosti ozelenjavanja

Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija sa sedištem u Kruševcu, domaćin je sastanka projektnog konzorcijuma u okviru međunarodnog projekta ERASMUS+ pod nazivom “Greening Relevance in Operations in Western Balkans Tertiary Education Habitats (GROWTH)” 25. i 26. marta 2024. godine u Kruševcu.

Ovaj projekat deo je sveukupnih napora Evropske Unije ka postizanju klimatske neutralnosti, jer se bavi pitanjima razvoja ekološke svesti i procesa zelene tranzicije u zemljama Zapadnog Balkana. Aktivnosti projekta usmerene su na podizanju ekološke svesti implementacijom koncepta zelenih univerziteta i metodologija i praksi zelenog obrazovanja u visokoškolskim ustanovama Zapadnog Balkana.

Zbog aktuelnosti i značaja teme koje će biti obrađivane, u rad projektnog tima uključeni su i predstavnici lokalne samouprave koji će podeliti svoje znanje i iskustvo vezano za zelenu tranziciju, održivi razvoj i razvoj ekološke svesti, kao i aktivnosti koje su u tom okviru do sada sprovedene (ili planirane za budućnost) na teritoriji Grada Kruševca.

U ime Grada Kruševca, skupu se obratila zamenica gradonačelnika Snežana Radojković. „Važno je da društvo i privreda prepoznaju važnost zelene tranzicije i preduzmu konkretne korake ka stvaranju održivije budućnosti, uključujući smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, korišćenje obnovljivih izvora energije, održiva poljoprivreda, recikliranje i smanjenje otpada. Što se tiče klimatske neutralnosti, zajednički cilj nam je da smanjimo štetne efekte za životnu sredinu i klimu, da smanjimo emisije ugljen-dioksida i drugih štetnih gasova, kao i da investiramo u obnovljive izvore energije. Ali, moramo mnogo raditi i na razvoju ekološke svesti i edukaciji ljudi o značaju održivosti i zaštite životne sredine“, rekla je zamenica gradonačelnika.

Takođe, posebno je naglasila da je grad Kruševac primer dobre prakse vezano za zelenu tranziciju, održivi razvoj i razvoj ekološke svesti. „Iz Budžeta Grada izdvajaju se sredstva za različite oblike finansiranja projekata iz oblasti energetske efikasnosti. Naročito su nam važni projekti u okviru sufinansiranja mera energetske sanacije objekata u vlasništvu fizičkih lica koje sprovodimo uz pomoć Ministarstva rudarstva i energetike. Kroz podršku koju nam je Vlada Švajcarske pružila i uz saradnju sa Ministarstvom rudarstva i energetike, pet škola i jedan vrtić su postali energetski efikasniji. Grad Kruševac je dobitnik Evropske energetske nagrade, na osnovu uspešne realizacije ovog projekta. U saradnji sa „KfW“ bankom i Ministarstvom građevinarstva i infrastrukture, počelo je sa radom Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Nekoliko godina unazad, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, preko Javnih poziva učestvujemo u projektima mapiranja, prevencije i uklanjanja divljih deponija.

U želji da imamo što čistiji vazduh i prijatniji ambijent, svake godine se u Gradu posadi po nekoliko hiljada sadnica lišćarskih i zimzelenih vrsti biljaka. Doneli smo Program održive urbane mobilnosti (2021-2025). Naporima koje ulažemo na ovom polju dobili smo i Evropsku nagradu 2019.godine i Nacionalnu nagradu 2021. od Ministarstva saobraćaja i infrastrukture. Poslove sakupljanja, deponovanja i reciklaže na teritoriji Grada obavlja JKP „Kruševac“. Uslugom odvoženja smeća pokriveno je 99,5% od ukupnog broja stanovnika. Sav otpad se deponuje na postojećoj deponiji, a reciklaža se obavlja u Reciklažnom centru u samom preduzeću. U planu je otvaranje savremenijeg i po svim ekološkim standardima prihvatljivijeg Regionalnog centra za upravljanje otpadom. Što se tiče ekološkog obrazovanja, u Gradu je formirana Radna grupa za ekološko obrazovanje sa ekokoordinatorima, nastavnicima u školama. Na taj način pokušavamo da radimo na podizanju ekološke svesti građana od najranijeg uzrasta.“

Po rečima Katarine Tomić, profesora strukovnih studija na Akademiji strukovnih studija, projekat ima za cilj da razvija veštine održivog razvoja kod studenata visokoškolskih ustanova i uspostavi načine na koje te ustanove mogu izvršiti tranziciju ka održivom razvoju, kao i da se kroz kurseve i različite naučne oblasti razvijaju te veštine održivog razvoja i pronađu novi ili implementiraju već poznati načini, sve sa ciljem postizanja zelenih ustanova.

Direktor Univerziteta Bijeljina i koordinator na projektu doktor Boro Krstić, dodao je da je bitno preneti iskustva i svest održivog razvoja i ozelenjavanja u okviru visokoškolskih ustanova i institucija u regionu, što se može uraditi preko ovakvog projekta. „Projekat ima sedam partnera, to su kolege iz Kruševca, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, tačnije Sarajevo i Mostar, kolege iz Dizeldorfa, kao i sa fakulteta iz Slovačke, oni su to sve prošli i prihvatili pa su tu da nam pomognu i podrže našu tranziciju. Uključićemo i studente jer nam je cilj da uključimo što više ljudi kako bi što bolje proširili svest, kako visokoškolskih ustanova tako i drugih subjekata o potrebama zaštite životne sredine.“

Na kraju je dodao da je projekat počeo 1. marta 2023. godine i da će trajati do 1. marta 2026, ali da je 2024. ključna jer se počinje sa bitnim koracima konkretne realizacije.

U okviru projektnih aktivnosti, danas je predviđena organizovana poseta Reciklažnom centru i Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, kako bi se strani partneri upoznali sa ekološki usmerenim aktivnostima JKP Kruševac i JKP Vodovod.