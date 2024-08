Šanac do 14 sati bez struje

Usled popravki kvarova na elektromreži do 10 časova struju neće imati naselje Kolonija, kao i ulice Miloja Zakića, Sestre Popović, Aljendeova, Vece Korčagina i lokali na pijaci, a do podneva Šumatovačka, Takovska, Branka Perišića i Bosanska ulica i selo Modrica, dok će samo selo Šanac struju dobiti najkasnije do 14 sati.

Vode neće biti do popravke kvara, a najkasnije do 15 časova u selu Meševo od Doma prema Doljanu, kao i u Velikom Golovodu, naselju Bagdala 3 u donjoj zoni vodosnabdevanja i Bosanskoj, Dalmatinskoj i ulici Ljube Davidovića u Kruševcu.