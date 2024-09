Sa Skupštine: Duga debata o problemima Gradske toplane

Na sedmoj sednica Skupštine Grada Kruševca razmatrano je 54 tačaka dnevnog reda. Za prva četiri sata usvojene su prve dve tačke dnevnog reda. Gradonačelnik Ivan Manojlović predstavio je polugodišnji izveštaj o budžetu za 2024. godinu,a raspravljalo se o Planiranju razvoja grada za period 2025-2032. godine, što su opozicioni odbornici kritikovali zbog navodnih nedostataka. Tokom sednice je vođena i žustra debata o zagađenju vazduh. U nastavku Skupštine najviše je bilo reči o problemima Gradske toplane, te je u okviru 31 i 32. tačke dnevnog reda usvojen predlog Nadzornog odbora Gradske toplane srednjeročnog plana poslovne strategije i razvoja 2025-2030, predlog o pokretanju javno-privatnog partnerstva, dok je u okviru 33. tačke prihvaćena ponuda Poštanske štedionice za odobravanje dinarskog dugoročnog kredita od milijardu i petsto miliona dinara

Najznačajnija tema današnje sednice je bila treća tačka dnevnog reda, odnosno izveštaji o poslovanju javnih preduzeća, ali prvenstveno o dugovanjima Gradske toplane i kako ih rešiti.

Direktor Toplane, Milutin Tasić je istakao da ove godine Toplana proslavnja 45 godina postojanja, te da je ovo javno preduzeće gotovo uvek funkcionisalo u teškim i složenim situacijama. Tasić podseća da je Toplana osnovana 1979. godine kao grejna stanica fabrike 14. oktobra, da bi vremenom prerasla u snabdevača toplotne energije čitavog grada.

– Gradska toplana, usled svih složenosti, ovih dana je završila sa punjenjem sistema, nikada ranije. Tokom leta smo započeli nabavku i dopremanje uglja. Radi se na obezbeđivanju mazuta, realizaciji isplate obaveza prema Srbijagasu i apsolutno pripremljeni čekamo grejnu sezonu. Što se tiče poslovnih rezultata, Gradska toplana je zabeležila negativan rezultat u prva dva kvartala, odnosno prvih šest meseci. Posledica takvog rezultata jeste umanjene poslovnih prihoda zbog manjeg fakturisanja korisnicima, a razlog je bila jedna blaga zima koja nije išla u prilog Gradskoj toplani. Ipak, u izveštaju se može videti da su poslovni rashodi manji od planiranih rashoda. Nažalost, to nije bilo dovoljno za pozitivan učinak, jer su finansijski rashodi koji se u najvećoj meri sastoje od kamata preovladali– istakao je Tasić.

Gradonačelnik Ivan Manojlović je naveo da problem Gradske toplane predstavlja i sama lokacija, te da se prvi korisnik nalazi na 2,5 kilometara od grejnog postrojenja.

– Ako imamo u vidu da grad Kraljevo ima čitavu toplovodnu mrežu dužine 2,5 kilometara, onda je jasan pokazatelj samog problema koji ima naša Gradska toplana koja nekih 2,5 kilometara greje livade, trotoare, puteve dok dođe do prvog korisnika. Svakako ne bih želeo da krivim prethodne generacije zbog toga, čak bih im se zahvalio na njihovom uloženom trudu. Toplana ima 8.500 domaćinstava, ali grejanje isporučuje svim školama i preduzećima što je jako važno. Kao Grad ne dugujemo nijedan dinar Toplani, niti drugim javnim preduzećima, ali to ne znači da ne treba da im pomažemo da opstanu i da obavljaju svoju funkciju. Naš predlog je da i u narednih pet godina odvajamo subvencije za Gradsku toplanu. Smatramo da je to neophodno kako bi ušli u grejnu sezonu nesmetano.

S obzirom da Toplana u svom postrojenju ima dva kotla na ugalj i dva na gas, gradonačelnik je istakao da je potrebno u skorijoj budućnosti rešiti određene regulative u ekološkom smislu. Takođe, naveo je da će za budući period biti uspostavljen tim za nadzor i kontrolu gde će svaki dinar biti kontrolisan, te da će se krenuti sa analizom energetske kalorične vrednosti svih nabavki koje budu kamionima pristizale u samu Toplanu.

Nezadovoljstvo ispred opozicije je iznela poslanica Dušanka Milosavljević koja je navela da je došla do javnog dokumenta u kome stoji da je trenutno dugovanje Toplane milijardu i osam sto miliona dinara, te da je to ogromna cifra koju će morati da plate svi građani samo zato što su se neki privatnici i članovi vladajuće partije bogatili.

– Već sam čula da će javno-privatno partnerstvo pomoći Toplani pripasti preduzeću GAT. Dakle, vi pravite tender za jednu firmu. To je ono što skupa sve nas građane. Apelujem na sve vas da vodite računa sa kime ćete stupati u javno-privatno partnerstvo. Hoću da vam kažem da ste svi savladali tehnike retorike, lepo govorite, ali su vaši govori prazni i vidimo da je kasa prazna – oštra je bila Milosavljevićka dodavši da će Kruševac zbog Toplane i njenog lošeg rada u prošlosti biti zadužen.

Gradonačelnik joj je odgovorio da ništa od toga nije tajno, te da gradske vlasti nisu želele ništa da sakriju o čemu govori i to da su ti podaci prikazani u materijalu koji je prethodno podeljen odbornicima. Manojlović je objasnio da je GAT poslao predlog, čime je započeta priča o dodatnom i alternativnom snabdevanju, o čemu će biti razgovora sa svim kompanijama koje će pružiti najbolje uslove.

Na sednici je bilo reči i o eventualnom povećanju cene toplotne energije, koja bi trebalo da bude veća za 20 odsto, a odbornici opozicije su bili nezadovoljni što im je dokumentacija bila dostavljena veče pred sednicu, te da pitanje poslovanja Gradske toplane iziskuje više pažnje.

– U 2023. godini je iskazan gubitak od 296.254.000 dinara. U finansijskim rashodima, kamate učestvuju čak 60 odsto u celokupnom gubitku i dosta otežavaju naše poslovanje. Moram istaći da su subvencije Grada dale rezultate, s obzirom da se dug u 2023. godini duplo smanjio u odnosu na 2022. godinu. Subvencija od 200 miliona dinara Grada Kruševca je dosta doprinela tome, te vidimo određeno poboljšanje u finansijskom smislu – naveo je Milutin Tasić dodavši da i pored gubitaka, korisnici usluga Toplane nisu ostali bez grejanja.

Direktor Toplane je istakao da za rešenje dugovanja, trenutno postoje dva načina. Prvi je subvencionisanje, dok je drugi povećanje prihoda. S obzirom da više od 90 odsto prihoda Toplana ostvaruje od korisnika, te treba očekivati povećanje cene usluga u narednom periodu.

Na samoj sednici, a u okviru 33. tačke dnevnog reda, usvojen je predlog rešenja Nadzornog odbora Gradske toplane kojom se prihvata ponuda Poštanske štedionice za odobravanje dinarskog dugoročnog kredita od milijardu i petsto miliona dinara. Tom prilikom, poslanici iz redova opozicije su istakli da strahuju što je tom prilikom JP Vodovod izabrano kao jemac.

Takođe, u okviru 31. i 32. tačke dnevnog reda, usvojen je predlog Nadzornog odbora Gradske toplane srednjeročnog plana poslovne strategije i razvoja od 2025. do 2030. godine, odnosno predlog o pokretanju javno-privatnog partnerstva koji nije obavezujući.

U okviru preostalih tačaka, između ostalog, bilo je reči o poslovanju preduzeća „Kruševac put“, Gradskom štabu vanredne situacije i eventualnim problemima od obimnih padavina, kao i o otuđenju javne svojine gradsko-građevinskog zemljišta u korist privatnih lica.

