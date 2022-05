RODNI REFLEKTOR ZA MLADE: Kakve su žene za volanom ?

Vožnja se godinama smatrala „muškom veštinom“, a danas se pojava žene za volanom uopšte ne smatra neobičnom. Međutim, stereotipi o tome da žene loše voze, a da se još gore parkiraju i da im ova veština ne leži svakodnevno se čuju.

Kakvo je stanje u našem gradu, kad se žene odlučuju da polažu i kako voze, otkrili smo u razgovoru sa zaposlenima u jednoj kruševačkoj auto-školi

–Mislim da žene voze laganije i smirenije, a muškarci malo oštrije, ali da žene definitvno dobijaju veći broj komentara i primedbi za način na koji voze– kaže Milena Mladenović (25), najmlađa instruktorka vožnje u Kruševcu, zaposlena u auto-školi Leon.

Veruje da će se predrasude o ženama koje voze vremenom smanjiti i kaže da ljudi prema njoj nisu imali predrasude zato što je odabrala ovakvo zanimanje.

–Nekada je ljudima bilo neobično da vide ženu kako vozi auto, ali mislim da toga više nema. Mnoge žene vole vožnju i automobile, ja sam zbog toga i upisala Saobraćajnu školu gde sam naučila da vozim takođe od ženske osobe. Svuda srećem žene za volanom, u gradskim i taksi vozilima, a primetila sam da se povećao broj instruktorki vožnje, sada nas ima šest u okrugu. Planiram da polažem i za kamion, pa ću možda obučavati i za ovu kategoriju prva u Kruševcu- dodaje ona.

Njen kolega, i vlasnik auto-škole Leon, Miloš Panić, smatra da su žene bezbedniji vozači, ali da imaju veću tremu od mušaraca na ispitima vožnje.

–I muškarci imaju tremu, mada bolje znaju da je sakriju od devojaka koje to teže podnose. U svakom slučaju žene su daleko bezbedniji vozači, to se vidi iz različitih studija koje pokazuju da one češće koriste sigurnosni pojas, ređe voze pod dejstvom alkohola, pa zbog toga ima i manje prekršaja i saobraćajnih nesreća– navodi Panić.

Da nauči da vozi može svako, ali kao bolji vozači su se pokazali oni koji su položili ranije.

–Nama se najveći broj kanidata javlja sa 17 ili 18 godina, kada se stiče uslov za polaganje vožnje, manji procenat sa oko 25 godina kada se završi fakultet, a najmanji su oni preko 40 godina. Najbitnija je želja, ali je daleko lakše položiti kad si mlađi, jer su kod starijih spori refleksi. Ja sam često imao situaciju da mi starije kandidatkinje kažu: „Sve razumem i u glavi znam šta treba da uradim, ali to ne mogu da izvedem.“.

Lazar Kosanović, koji takođe radi u ovoj školi, slaže sa svojim kolegom.

–Mislim da su godine bitan faktor. Trenutno obučavam jednu mlađu kanidatkinju koja sve usvaja i primenjuje iste sekunde i jednu stariju od skoro 60 godina, koja se muči, ali ima veliku želju da vozi. Neke ljude vožnja ne interesuje kad su mladi, a onda kad ostare shvate da im treba nezavisnost i da žele samostalo da obavljaju neke svoje poslove, a ne da zavise od drugih- kaže on.

Instruktor teorijske nastave Saša Milenković smatra da su žene odgovornije i kada je ovaj deo polaganja u pitanju.

–Teoriju je lakše raditi sa ženama, spremnije su da uče, a posebno one starije, u ozbiljnim godinama.Vozačka dozvola više nije luksuz već osnovna potreba, ali moram da kažem da i dalje postoje žene koje se teško odlučuju da krenu sa vožnjom i koje se plaše, a naš zadatak je da ih opustimo i uvedemo u svet vožnje – smatra Milenković.

Kad prođe teorijska i praktična nastava, kad se položi ispit i konačno samostalno sedne za volan kod mnogih žena se javlja „blokada“.

–Kada neko izađe iz auto-škole ne može da bude savršeni vozač kao neko ko vozi 20 godina i zato je potrebno imati razumevanje za nove vozače. Od pojedinih žena sam čuo da imaju probleme sa nervozinim očevima, muževima i momcima od kojih traže pomoć u početku, pa onda kad im oni kažu da ne znaju da voze i da će uništiti auto dolazi do traume, blokade, žene se plaše i voze pod pritiskom ili sasvim odustaju- objašnjava on.

Ipak, veliki broj žena odlučno krene da vozi čim dobije vozačku.

–Naše bivše kanidatkinje često srećem tokom vožnje po gradu što mi je posebno drago. Ja sama nisam vozila deset godina od trenutka kad sam položila, jer nisam imala potrebu, a kada sam se zaposlila to se promenilo. Nisam uzimala dodatne časove, prvog meseca sam vozila sa mamom dok se nisam oslobodila, a sada vozim bez problema. Kada je neko pored tebe ti se oslanjaš na njega, a kada se nađeš sama u autu moraš da razmišljaš o svemu i tek tada vidiš koliko možeš i znaš – kaže Jovana Panić, koja takođe radi u ovoj školi i dodaje da žene treba da se oslobode predrasuda, jer pol ne određuje kako će se neko snaći u vožnji.

Izvor: Kruševac PRESS

Tekst: Marija Stanković

Foto: Lazar Đokić