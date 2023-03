Rođen za scenu: Kreativni haos Luke Dimitrijevića

Mladi Kruševljanin Luka Dimitrijević student je prve godine glume na Fakultetu savremenih umetnosti u klasi profesora Miloša Đorđevića. Svoju kreativnost izražava i na popularnoj društvenoj mreži Tiktok, gde pod umetničkim imenom „LD Chaos“ uveseljava više od četrdeset hiljada pratilaca. U razgovoru za „Grad“, Luka se priseća svojih glumačkih početaka, govori o inspiraciji koja ga pokreće i najavljuje brojne zanimljive umetničke podvige u budućnosti.

Kako kaže, od najranijeg detinjstva, prate ga reči „rođen za scenu“, a njegov talenat primećen je još u vrtiću na priredbama. Svoje prve prave glumačke korake napravio je u dramskom studiju kruševačkog Kulturnog centra.

-Na sceni Bele sale sam odrastao i tu stekao drugu porodicu kojoj ću se uvek rado vraćati. U Kruševcu sam, do sada, odigrao oko petnaest predstava, vodio mnogo programa i napisao četiri predstave za decu, koje sam uspešno realizovao sa svojim prijateljima. Svi ti uspesi ulivali su mi nadu da ću jednog dana upisati taj čuveni FDU, o kome sam sanjao od osme godine. Međutim, nisam uspeo. Nosio sam teret svih ljudi koji su verovali u mene, pitao sam se kako to da dečko koji je „rođen za scenu“ ne može da upiše glumački fakultet. Mada je taj period bio veoma težak, nisam odustajao, verovao sam u svoje snove i mogućnosti, te sam uspeo da upišem Fakultet savremenih umetnosti, gde su me u svoju klasu na katedri za glumu primili Miloš Đorđević i Tadija Miletić.

Iako to nije bio fakultet o kome je sanjao, danas je sasvim siguran da je baš tamo gde treba da bude.

-Gluma za mene više nije samo dečija, već i psihološka igra. Na fakultetu učimo da kroz pokret, glas, i najvažnije – psihu, dođemo do onoga čemu gluma teži, a to je istina. Ovo je dug i naporan proces, ali sam siguran da sam korak bliže svojim snovima.

Luka ističe da je, u eri društvenih mreža, odnos sa publikom koji umetnik putem njih ostvaruje izuzetno značajan, što je bio jedan od razloga da se i sam oproba u snimanju video-klipova za platformu Tiktok.

–Ako se društvene mreže koriste na pravi način i za lepe stvari, one mogu doprineti umetnicima da steknu veću publiku. Trudim se da na svom Tiktoku pokažem svoj talenat i svoje stavove. Ljudima se to sviđa i, mada ja još uvek nisam ostvareni umetnik, često se dešava da me neko na ulici prepozna kao momka sa Tiktoka.

Na svojim društvenim mrežama polako prikuplja publiku koja će biti tu da ga podrži kada se baci u profesionalne glumačke vode.

-Što se mojih klipova tiče, primetio sam da se ljudima sviđa ono što je lično i istinito, a ne samo praćenje trendova. Nisam baš talentovan u oblasti tehnologije, ali sam kreativan, pa mi je za snimanje nekih od mojih najpopularnijih klipova bilo potrebno i po nekoliko dana. Ipak, voleo bih da ljudi ne zaborave da ja nisam influenser, već umetnik koji koristi tu platformu samo da bi približio svoju umetnost publici i izneo svoj stav.

Za predstavljanje na internetu odabrao je zanimljivo umetničko ime, a u nastavku nam govori o tome kako je ono nastalo i koliko mu zapravo znači:

-„LD Chaos“ nije samo moj pseudonim na društvenim mrežama, to je ime koje želim da me prati dok god se budem bavio umetnošću. Uvek sam smatrao da moje ime nije dovoljno zvučno, pa sam od svoje jedanaeste godine sebi često davao umetnička imena. Ovaj naziv čine moji inicijali i reč haos – iz pesme „Angel down“ koju izvodi Lejdi Gaga, čiji sam veliki obožavalac. Tu pesmu slušao sam u najtežem periodu svog života i stoga smatram da što više moja umetnost napreduje, to će više to ime dobijati na značaju.

Luka se od srednje škole posvetio i usavršavanju svog pevačkog talenta, kako bi mogao da ostvari još jedan od svojih najvećih snova, a to je nastupanje na evrovizijskoj sceni, s obzirom na to da je veliki obožavalac ovog muzičkog takmičenja.

–Upisao sam se u školu pevanja Aleksandre Radović i tu upoznao Sanju Bogosavljević koja je bila prateći vokal na Evroviziji četiri puta. Dok nisam došao da studiram u Beograd, svakog vikenda sam putovao na časove pevanja. Iako me od Evrovizije deli još mnogo vokalnih, fizičkih i plesnih treninga, čvrsto verujem da će se to jednog dana desiti. Do tada ću oformiti i neki svoj zvuk koji će verovatno biti u stilu elektronske dark pop muzike.

Dok sanja da sebe ugleda na filmskom platnu i evrovizijskoj sceni, svojim mladim sugrađanima Luka poručuje sledeće:

-Kruševac je izobilje glumačke i umetničke energije. Ta energija struji u nama. Nije lako biti umetnik u današnjem svetu, ali ako su naši prethodnici uspevali da ostvare svoje snove, možemo i mi, uz mnogo rada, vere i snage da ustanemo nakon svakog poraza.

Ana Arsić