RHMZ Upozorenje: Intenziviranje toplotnog talasa u Srbiji

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za građane Srbije na predstojeće intenziviranje toplotnog talasa. Danas, 10. avgusta, očekuju se maksimalne temperature od 32 do 35 stepeni Celzijusa, dok će u nedelju, 11. avgusta, i tokom naredne sedmice temperature značajno porasti. U većini delova zemlje očekuje se da će temperature biti u rasponu od 34 do 38 stepeni Celzijusa, dok će na jugu Srbije i u dolini Velike Morave lokalno dostići i do 40 stepeni.

Građanima se savetuje da preduzmu mere predostrožnosti, izbegavaju duži boravak na suncu tokom najtoplijeg dela dana, piju dovoljno tečnosti, nose laganu odeću i koriste zaštitu od sunca. Posebna pažnja je potrebna za osetljive grupe poput dece, starijih osoba i hroničnih bolesnika.

Izvor: Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Foto: Pixabay