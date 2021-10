Reč stručnjaka: Šipak je pun vitamina, ali se ne koristi dovoljno!

Šipak je samonikla biljka koje kod nas ima svuda. Nažalost, velika količina šipka ostane neubrana pa ostajemo uskraćeni za njegove blagodeti. Može se koristiti na razne načine. Najpoznatiji je pekmez od šipka, ali se mogu praviti i sok,vino, liker, žele

Pred vama su saveti Dragane Andrejić, specijaliste strukovnog inženjera prehrambene tehnologije, iz ovdašnje Poljoprivedno savetodavne i stručne službe. Ona objašnjava kako možete iskoristiti ovaj plod za proizvodnju nekih tradicionalnih proizvoda na gazdinstvima.

Za pekmez od šipaka najpre na svakom plodu šipka nožem odstraniti na vrhu crnu glavicu. Šipak oprati, staviti u veliku posudu i naliti vodu preko šipka 3 do 4cm. Kuvati dva do tri sata dok plod ne omekša. Mešati i voditi računa da ne zagori, uz dodavanje vode. Omekšali plod samleti,ispasirati na drvenoj presi pa procediti dobijenu kašu kroz gazu, kako bi se odstranile koštice. Dodavanjem tople vode, po potrebi, razrediti kašu.Na 1litar kaše se doda pola kilograma šećera posle sata kuvanja, uz dodatak limunske kiseline (kesica na deset litara). Kuvati još sat, dva, do postizanja željene gustine. Gotov pekmez staviti u sterilisane tegle uz okretanje tegle naopako i pokrivanje ćebetom do hlađenja.Čuvati na hladnom mestu.

Za vino od šipka potrebno je da 1,5 kilograma šipka operati,očistiti od peteljki i glavice i staviti u veću staklenu ili keramičku posudu. Posebno je skuvati vodu i šećer u odnosu 3 litra vode i 1,5 kg šećera, ohladiti ga i preliti plodove šipka. Sud dobro zatvoriti i ostaviti da stoji na sobnoj temperaturi.Vrenje se odvija postepeno i usporeno zbog nižih dnevnih temperatura. Posle nekoliko meseci je vino gotovo. Profiltrirati ili procediti dobijeni sadržaj kroz gazu sa vatom i sipati u čiste i suve boce koje se zatvaraju plutanim zatvaračem. Boce držati položene tako da zatvarač bude potopljen zbog sprečavanja prisustva vazduha. Dobili smo veoma zanimljiv proizvod.

Liker od šipka spravlja se tako što se pripreme: kilogram potpuno zrelih plodova šipka, 3 litra rakije, najbolje lozovače, kilogram šećera i pola litra vode. Šipak treba oprati, očistiti, samleti, preliti rakijom i staviti u veliku staklenu teglu, dobro je zatvoriti i ostaviti na toplom mestu. Nakon četiri do šest nedelja sadržaj procediti i dodati prokuvani i ohlađeni šećerni sirup. Sve dobro izmešati i sipati u čiste i suve boce koje su zatvorene plutanim zapušačem.

Naša sagovornica napominje da su početne količine date okvirno te da treba, za više upotrebljenih plodova, sve sastojke srazmerno uvećati. Podseća da šipak u sebi ima oko 49 odsto vode, a od hranljivih sastojaka ima najviše šećera, dosta celuloze i obilje minerala i vitamina (naročito vitamin C i A).

–Neka merenja su pokazala da 100g šipka ima više vitamina C nego kilogram limuna! Jedino objašnjenje nedovoljnog korišćenja šipka u ishrani je to da se nedovoljno zna o njegovim vrednostima – zaključuje ona.

