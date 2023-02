Reč stručnjaka: Ovo treba da znate na ulasku u svet vina

Uz uživanje u vinu nije na odmet i poznavanjevrste vina. Ima ih dosta, a mogu se podeliti po više kriterijuma u grupe koje sadrže mnogo različitih sorti grožđa, pa na taj način dobijamo mnoštvo različitih vrsta vina. Prema boji, osnovne vrste vina su crno(crveno), belo i roze vino, navodi Dragana Andrejić, savetodavka u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi

Crno vino (crveno vino) je tamno crvene boje ali ga zovemo crno ili crveno što je u suštini isto. To je nepenušavo vino koje se dobija od crnog grožđa, može biti svetlo crvene boje, preko raznih nijansi sve do skoro potpuno crne boje. Zavisno od podvrste može varirati od suvog, pa sve do slatkog.

Belo vino je nepenušavo vino za čiju se proizvodnju koristi belo grožđe a u ređim slučajevima i crno grožđe. Ukus i karakteristike belog vina zavise od podvrste vina i idu u rasponu od bogatog i kremastog, do blagog i pikantnog.

Roze vino je nepenušavo vino, dobijeno od crnih sorti grožđa, sa kojih se skida ljuska koja crnom vinu daje tamnu boju. Roze vino može biti i mešavina belog i crnog vina a zavisno od podvrste, roze vina mogu biti od suvih do slatkih aroma.

Sadržaj šećera je veoma važna odlika vina pa tako na osnovu tog kriterijuma vina delimo na: suva, polu-suva, polu-slatka i slatka vina.

Suva vina su najmanje slatka vina, a dobijaju se fermentacijom šećera iz grožđa u alkohol. Polu-suva vina zadržavaju srednji nivo šećera, a slatka vina dobijaju se ostavljanjem slatke arome nefermentisanom tokom proizvodnje vina. Slatka vina obično imaju manji procenat alkohola, dok su suva vina najčešće jača.

Podela vina prema njihovom kvalitetu:

Vina se mogu podeliti na vrste i prema samom kvalitetu, pa tako imamo stona vina, stona vina sa oznakom kontrolisanog porekla, kvalitetna vina sa oznakom kontrolisanog porekla, vrhunska vina sa oznakom kontrolisanog porekla, predikatna vina, arhivska vina, specijalna vina i penušava vina.

Stono vino je vino proizvedeno od jedne ili više sorti grožđa vinove loze. Stolno vino ne može nositi oznaku sorte.

Stono vino s oznakom kontrolisanog porekla je vino proizvedeno od jedne ili više sorti grožđa koje potiču iz jednog vinogradarskog regiona.

Kvalitetno vino sa oznakom kontrolisanog porekla je vino proizvedeno od jedne ili više sorti grožđa koje potiču iz jednog vinogradarskog regiona, određenog vinogorja sa izraženim kvalitetnim organoleptičkim svojstvima značajnim za uslove i sorte tog vinogorja.

Vrhunsko vino sa oznakom kontrolisanog porekla je vino proizvedeno od određene sorte ili grupe sorti grožđa koje potiču iz jednog ili više vinogradarskih položaja u okviru jednog vinogorja sa izraženim kvalitetnim, specifičnim organoleptičkim i hemijskim svojstvima značajnim za ekološke uslove položaja i sorte, odnosno grupe sorti grožđa. To vino mora biti i odnegovano i punjeno u boce u tom vinogorju.

Ako vino nosi oznaku sorte, mora biti proizvedeno od najmanje 85% grožđa sorte čije ime nosi.

Predikatna vina su vina koja u izuzetnim godinama u posebnim uslovima dozrevanja, načina berbe i prerade daju poseban kvalitet, a moraju biti proizvedena samo od grožđa preporučenih sorti za pojedino vinogorje.

Arhivsko vino je vino koje se čuva u podrumskim uslovima duže od njegovog optimalnog vremena zrenja, a najmanje pet godina od dana prerade grožđa u vino, od čega najmanje tri godine u boci.

Specijalna vina su vina dobijena posebnim načinom prerade grožđa bez dodatka ili sa dodatkom određene količine vinskog alkohola, vinskog destilata, šećera, koncentrovanog mošta i mirisnih ili drugih dopuštenih materija biljnog porekla. Specijalna vina su: desertno vino, likersko vino, aromatizirano vino.

Penušava vina su vina koja uz ostale određene sastojke sadrže i povećanu količinu ugljendioksida, zbog kojeg se pri otvaranju boce razvija obilna pena. Često se pogrešno poistoveti sa šampanjcem. Šampanjac jeste penušavo vino, ali nije svako penušavo vino šampanjac.

Šampanjac je penušavo vino koje se proizvodi naknadnim vrenjem vina u boci u kojoj se oslobađa ugljen dioksid, a naziv je dobilo po francuskoj pokrajini Šampanji. Za proizvodnju šampanjca dozvoljeno je koristiti samo tri sorte grožđa: Pino noar, Pino menije i Šardone.