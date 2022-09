Reč stručnjaka: Kako do podsticaja za kvalitetna priplodna grla stoke

S obrzirom na to da poslednjih nedelja vlada interesovanje poljoprivrednih proizvođača za podsticaj koji se odnosi na kupovinu priplodnih grla stoke, savetodavac u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi Zoran Starinac, objašnjava ko i pod kojim uslovima može da ostvari pravo na podsticaj.

Najpre, grla koja su predmet podsticaja moraju biti kvalitetna priplodna grla, odnosno umatičena grla. Podsticaji se, kako navodi Starinac, odnose na podršku programu za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje, koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih grla.

–Kod goveda u pitanju su junice tovnih rasa uzrasta od deset do 34 meseca, junice mlečnih i kombinovanih rasa uzrasta 12 do 31 meseca te bikovi tovnih rasa od 12 do 34 meseca. Kod ovaca i koza predmet podsticaja su grla (muška i ženska) od šest do 18 meseci. Kod svinja predmet podsticaja su nazimice uzrasta do 10 meseci, suprasne nazimice od osam do 12 meseci i nerastovi uzrasta do 10 meseci. Takođe, ovaj podsticaj se može ostvariti i za nabavku pčelinjih matica – precizira on.

Pravo na podsticaje, kako dodaje, ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu. Takođe, investicija, odnosno nabavka grla koje je predmet zahteva, treba da je realizovana u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

–Rok za podnošenje zahteva je 15. oktobar. Za kupovinu kvalitetnih priplodnih junica postoji mogućnost nabavke sa ugovorenom odloženom isplatom dela cene dobavljaču – ističe on.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva Upravi za agrarna plaćanja. Uz zahtev se podnosi dokumentacija koja potvrđuje da je investicija realizovana, potvrde da ne postoje dugovanja za porez te dokumentacija koja je dokaz da su u pitanju zdrava, kvalitetna priplodna grla (pedigre).

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od 50 ili 65 odsto ukoliko se gazdinstvo nalazi na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (takozvanim marginalnim područjima).

–Važno je napomenuti da se ovaj podsticaj može ostvariti i u slučaju da je nabavka grla izvršena na drugom poljoprivrednom gazdinstvu koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Sve potrebne informacije i svu pomoć koja je potrebna za izradu i podnošenje zahteva poljoprivredni proizvođači mogu dobiti u Poljoprivednoj stručnoj i savetodavnoj službi Kruševac, telefon 037/427-811 – napominje Starinac.

J.B.