Raspisan konkurs za subvencionisanu nabavku traktora

Sedmi javni poziv za IPARD podsticaje za investiranje poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora, raspisala je Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede Srbije, a rok za podnošenje zahtevatraje do 22. aprila

Zahtev za podsticajna sredstva za nabavku traktora mogu podneti gazdinstva koja se bave proizvodnjom mleka, mesa, voća i povrća, žitarica, industrijskog bilja, grožđa i jaja. Predmet Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi za nabavku novog traktora, sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje poljoprivrednih radova, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu, stoji u saopštenju Ministarstva poljiprivrede.

Snaga traktora čija se nabavka subvencioniše iz IPARD sredstava zavisi od sektora ulaganja i obima proizvodnje. Recimo, ako se neko bavi voćarstvom i ima od 2 do 10 hektara prijavljenih površina pod zasadom, moći će da nabavi traktor snage do 60 kW. Jači traktor, moći će da nabavi ako ima veće površine (između 10 i 50 ha). Takođe, traktor može biti vrste T1 do T5 ili S1 do S5 u smislu posebnog propisa koji uređuje podelu motornih i priključnih vozila i tehničke uslove za vozila u saobraćaju na putevima i treba da ispunjava uslove u oblasti zaštite životne sredine uređene propisima Evropske unije u ovoj oblasti, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije.

Za nabavku novih traktora izdvojeno je 1,35 milijardi dinara, a detaljan tekst Javnog poziva možete preuzeti na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs, kao i internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.