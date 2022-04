Rasadništvo je isplativo, ali uz mnogo truda i rada

Rasadnik „Nina“ iz Velikog Šiljegovca postoji od 1999. godine, a bavi se proizvodnjom šiblja, četinara i lišćara. Porodična firma, koja svoju robu prodaje u zemlji i inostranstvu, ove godine se prvi put predstavila na kruševačkom Sajmu cveća.

Vlasnica Ana Milošević, zajedno sa suprugom vodi firmu koju je osnovao njen svekar. Njih dvoje se od 2003. godine bave proizvodnjom i prodajom šiblja, četinara i lišćara.

– Najinteresantnije je što ljudi traže ono što je novo, to je najprodavanije. Rododendroni, fotenije, magnolije i vrbe su interesantne ljudima. To što je retkost to se najviše traži, a to su kalemljene višegodišnje biljke – kaže naša sagovornica.

Oni prvi put izlažu na kruševačkom Sajmu cveća, a predstavili su se višegodišnjim sadnicama, zimzelenim i listopadnim. Ona svojim kupcima preporučuje sve, jer sve što prodaje je otporno i povoljno za vanjsku sadnju.

Potvrđuje da od rasadništva može da se živi:

-Može dobro da se živi. Traži puno vremena, puno truda i zaista mnogo rada. Ako se ispune ti najbitniji uslovi onda ima uspeha u ovom poslu.

Rasadnik „Nina“ posluje na lokalnom tržištu, ali svoje sadnice plasira i na strano tržište. Osim komšijskih zemalja, koje su česte mušterije ovdašnjih kompanija, oni svoje sadnice izvoze u Rusiju i Holandiju.

