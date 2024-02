Radovi na poboljšanju grejanja

Obzirom na najavljene, za februar, neobično visoke dnevne temperature od strane meteorologa , radnici kruševačke Toplane će danas započeti radove na zameni izmenjivača toplote u podstanici stambene jedinice u ulici Blagoja Parovića broj 16. Radovi će trajati 2 dana. Iskoristiće se ove visoke spoljašnje temperature kako bi se stanarima navedene zgrade omogućilo bolje grejanje u budućnosti.

U svim ostalim stambenim i poslovnim objektima, Toplana redovno isporučuje toplotnu energiju bez ikakvih problema.

Zbog radova na elektromreži, danas do 14,30h, bez struje će biti deo sela Meševo.

Zbog izrade vodovodnog priključka, danas do 15h, bez vode će biti Vidovdanska ulica (od Dušanove do mosta na Rasini), Parunovačka ulica (od mosta do pruge) u Kruševcu.

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h, bez vode će biti sela Pakašnica- ulica Vojvode Mišića (od kasarne do kraja sela), Veliki Kupci- put iznad podruma i od jablaničkog puta do „Tri Puške“ i Šogolj.