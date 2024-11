Radovi na distributivnoj mreži, pojedine ulice bez grejanja

Danas, toplotni izvori Gradske toplane Kruševac funkcionišu regularno i proizvode energiju u skladu s potrebama korisnika

Planirani radovi na distributivnoj mreži odvijaju se u ulici Bruski put, kod broja 6, što će privremeno isključiti korisnike iz ove i okolnih ulica, uključujući deo Dušanove. Takođe, intervencije su zakazane i u ulici Stefana Prvovenčanog, gde će grejanje biti obustavljeno na nekoliko adresa.

Distribucija toplotne energije u ostalim delovima grada teče bez problema, a temperatura grejanja usklađena je sa spoljašnjim vremenskim uslovima, obezbeđujući optimalnu isporuku toplote korisnicima.

Zbog radova na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15:00, doći će do privremenog prekida vodosnabdevanja u pojedinim delovima grada. Bez vode će ostati naselja Šavrane i Pakašnica, uključujući ulicu Vojvode Mišića od vojske do kraja naselja, kao i prateće ulice. Takođe, prekid će obuhvatiti deo naselja Čitluk, posebno ulice Stevana Todorovića i Meše Selimovića.

Kada je reč o snabdevanju električnom energijom, zbog radova na elektromreži, danas do 16:00 bez struje će biti Mačkovac i deo Koševa.